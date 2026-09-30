Dünya Kupası’na giden futbolcu, transferin son gününde Hanoi FC macerası için Hollanda sahalarına veda etti

Vietnam transfer döneminin son gününde Hanoi FC, Kevin Felida ile kadrosunu güçlendirdi. Orta saha oyuncusu, kaptanlığını yaptığı ve bu anlaşmadan bonservis geliri elde eden FC Den Bosch'tan transfer oldu.

Felida, Den Bosch'ta önemli bir isimdi ve iki döneme yayılan kariyerinde kulübü tam 182 kez temsil etti. Felida, 2018'de Den Bosch altyapısından A takıma çıktı ve RKC Waalwijk'e transfer olmadan önce De Vliert'te toplam dört yıl forma giydi.

Mandemakers Stadyumu'nda geçirdiği üç yılın ardından 26 yaşındaki Felida, 2025 yazında yuvasına dönmeyi tercih etti. Burada da yeniden doğrudan önemli bir oyuncu oldu, ancak bir gün yurt dışında çalışma isteğini de korudu.

Hanoi FC'yi, eski Liverpool orta saha oyuncusu Harry Kewell çalıştırıyor. Kewell'ın kadrosunda Cyrus Christie (eski Derby County, Fulham, Hull City) ve Adam Taggart (eski Fulham) gibi görece tanıdık isimler de bulunuyor.

Böylece Felida, özel bir yıl geçiriyor. Spijkenisse doğumlu ve Curaçao Milli Takımı'nın 19 kez formasını giyen oyuncu, geçen yaz Dick Advocaat'ın Dünya Kupası kadrosunda yer aldı, ancak sonunda süre alamadı.

FC Den Bosch teknik menajeri Jesper Gudde: "Kevin, bu yaz zaten bir adım atmak istediğini belirtmişti. Ancak geçen haftaya kadar somut bir ilgi yoktu ve bu seçenek bir anda ortaya çıktı."

"Sezonun çoktan başlamış olması ve transfer döneminin de neredeyse bir aydır kapalı olması, bizim açımızdan düzenli olarak ilk 11'de oynayan bir oyuncuyu kaybetmeyi sportif anlamda elbette ideal kılmıyor. Böyle güzel ve özel bir fırsat ortaya çıktığında ise buna ciddi şekilde bakıyoruz."

"Hanoi, alışılmışın dışında bir futbol ülkesinde yaşanacak bir macera. Herkes böyle bir şeyi yaşama şansı bulamaz. Kevin'den bu deneyimi esirgemek istemedik. Kevin'e Vietnam'da da bol şans diliyoruz", dedi Gudde.