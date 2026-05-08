De Telegraaf gazetesinde yer alan habere göre, Curaçao Futbol Federasyonu, Dünya Kupası süresince takımın başına Fred Rutten'in geçmesine karar verdi. Bu karar ile federasyon, Dick Advocaat'ın tekrar takımın başına geçmesini isteyen bazı sponsorların ve milli oyuncuların isteklerini dikkate almamış oldu.

Şubat sonunda Rutten, özel nedenlerle görevinden ayrılmak zorunda kalan Advocaat'ın görevini devraldı. Rutten, takımını önümüzdeki yaz yapılacak Dünya Kupası'na hazırlamakla görevlendirildi.

Advocaat'ın takımı, 2025 yılının sonunda ilk kez Dünya Kupası finallerine katılmaya hak kazandı ve böylece Dünya Kupası finallerine katılan en küçük ülke oldu. Bu yaz Curaçao, Almanya, Fildişi Sahili ve Ekvador ile karşılaşacak.

Dünya Kupası öncesinde Rutten, takımıyla iki kez antrenman yaptı, ancak pek başarılı olamadı. Son uluslararası maç döneminde Çin'e 2-0, Avustralya'ya ise 5-1 yenildiler.

Bu hayal kırıklığı yaratan sonuçların ardından federasyon başkanı Gilbert Martina, Corendon da dahil olmak üzere milli oyuncuların ve sponsorların, özellikle de Advocaat'ın özel hayatındaki durumun biraz daha iyiye gitmesi nedeniyle, Dünya Kupası'na Advocaat ile gitmek istediklerini öğrendi. Johan Derksen bunu bu hafta Vandaag Inside programında anlattı.

Bu nedenle federasyon, durumu görüşmek üzere bir yönetim kurulu toplantısı düzenledi. Toplantıda Rutten'in Dünya Kupası'na katılmaya devam etmesine karar verildi. Böylece bazı milli oyuncuların ve sponsorların isteği kabul edilmedi.

"Fred Rutten, Dünya Kupası'nda Curaçao'yu milli takım teknik direktörü olarak temsil edecek. FFK futbol federasyonundaki karar alma süreci, sadece oyuncuların ve sponsorların isteklerine dayanmıyor; aynı zamanda FFK tüzüğünde de yer alıyor," diyor Martina, De Telegraaf gazetesine verdiği demeçte. Bu açıklama, Advocaat'ın geri dönüşünün bazı oyuncular ve sponsorlar tarafından ciddi bir istek olduğunu da teyit ediyor.