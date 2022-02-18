Dünya Kupası'na 9 ay kala Katar, tüm dünyadan taraftarları ülkeye bekliyor

Katar'daki 2022 Dünya Kupası'na sadece dokuz ay kaldı, ancak heyecan yavaş yavaş tüm dünyadaki taraftarları yakalamaya başlıyor. Pandemiden bu yana bu büyüklükteki ilk küresel rekabetin taraftarları kısıtlamayacak şekilde nasıl oynayacağına dair gerçek bir bilinmezlik var.

FIFA, 8 Şubat'ta sona eren bilet başvurularının ilk aşamasının ardından şimdiden çok büyük bir talep aldı.

Dünyanın dört bir yanındaki ülkelerden yaklaşık 17 milyon bilet talep edildi. İlginç bir şekilde, Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanamayan birçok ülke, BAE ve Hindistan gibi, biletlere büyük ilgi gösterdi.

Biletlere olan büyük talebe rağmen, dünyanın dört bir yanındaki taraftarlar, tipik olarak Dünya Kupaları ile ilişkilendirilen şenlik ve şenlik atmosferinin Katar'da olup olmayacağı konusunda şüpheci davranıyor.

Endişelerin çoğu, kullanımı ve satışı konusunda kısıtlamaların olduğu Katar'da alkolün mevcudiyeti etrafında dönüyor.

Katar aynı zamanda muhafazakar bir ülke ve taraftarların Dünya Kupası sırasında eğlenmek için ne kadar özgürlüğe sahip olacakları konusunda endişeler var.

Ancak bu endişelerin farkında olan Orta Doğu ulusu, taraftarlarına Katar'ın bir ülke olarak son derece misafirperver olduğuna dair güvence verdi.

Ne söylendi?

Teslimat ve Miras Yüksek Komitesi'nin (SC) idari iletişim direktörü Fatma Al-Nuaimi Los Angeles Times'a verdiği demeçte, "Ne zaman bir misafirimiz olursa, misafirlerimizle ilgilenmemiz gerekiyor" dedi.

Katar'ın Dünya Kupası sırasında alkol ve eşcinsellik gibi (yasaklanmış) diğer konularla ilgili yasaları değiştirip değiştirmeyeceği bilinmiyor ancak Fatma, etkinlik sırasında ülkeye gelen konukların herhangi bir sorunla karşılaşmayacağı konusunda ısrar ediyor.

"Yasalar hakkında konuşmayacağım çünkü yasa koyucu değilim. Ama iş olaylara gelince herkese hoş geldiniz. İnsanlar heteroseksüel ya da gey fark etmez... Kazandığımızdan beri birçok ev sahipliği yaptık. Ve ayrımcılığa maruz kalmış veya kendilerini güvensiz hisseden insanlar gibi bir konu gündeme gelmedi.”

Endişelere rağmen FIFA, bilet satışlarının bir sonraki aşamasını açtıklarında daha da büyük talep bekliyor. Dünya Kupası sırasında potansiyel taraftar akışı, Katar'ın dünyaya ülkenin ve bölgenin neyle ilgili olduğunu göstermesi için bir fırsat.

Katar, Dünya Kupası altyapısını geliştirmek, sıfırdan son teknoloji stadyumlar inşa etmek, metro ve karayolu bağlantısını iyileştirmek, otel inşa etmek ve daha pek çok şey için çok çaba sarf etti.

Katar, emek sömürüsü endişeleri arasında emek reformları da başlattı. Sözleşmeli işçilerin hak ve özgürlüklerini kısıtlayan Kafala sistemini kaldırdılar.

Al-Nuaimi, Dünya Kupası'nın birçok yönden Katar'da olumlu değişikliklere yol açtığını ve bunun Dünya Kupası sırasında da taraftar deneyimine dönüşeceğini düşünüyor.

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