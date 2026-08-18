Manchester City, yeni sezon başlamadan önce ağır bir darbe aldı; Belçikalı kanat oyuncusu Jeremy Doku, pazar günü Cardiff'teki "Millennium" Stadı'nda oynanan Community Shield maçında Arsenal'e 3-0 kaybedilen karşılaşma sırasında baldır bölgesinden sakatlandı.

Manchester City'nin yeni teknik direktörü Enzo Maresca, Arsenal karşısında oyuncunun fiziksel olarak rahatsızlık belirtileri göstermesinin ardından onu iki devre arasında oyundan almak zorunda kaldı ve Doku'nun 2026-2027 sezonunun açılışında sahalarda olamayacağı kesinleşti.

Doku, ilk yarıda sönük bir performans sergilemiş, ardından teknik ekip ikinci yarının başında onun yerine Jack Grealish'i oyuna sürmeye karar vermişti.

Belçika'nın "Nieuwsblad" gazetesine göre, 22 yaşındaki kanat oyuncusunun sakatlığı onu sahalardan "birkaç hafta" uzak tutabilir; bu da sezon başında Manchester City'nin hücum planları açısından yeni bir darbe niteliğinde.

Zorlu Dünya Kupası, City'de endişe yarattı

Doku'nun fiziksel durumu, mevcut sakatlığının Belçika Milli Takımı ile 2026 Dünya Kupası'ndaki katılımı sırasında harcadığı büyük eforla bağlantılı olabileceği düşüncesiyle Manchester City yetkililerini endişelendiriyor.

Manchester City'nin kanat oyuncusu, Kuzey Amerika'da düzenlenen turnuvada hazırlığını etkileyen sağlık ve fizik sorunları yaşamasının ardından zorlu bir dönem geçirdi.

Belçika'nın grup aşamasında Mısır ile 1-1 berabere kalmasının ardından Doku, ağır bir viral enfeksiyona yakalandı; bu durum onun acilen Seattle şehrindeki bir hastaneye kaldırılmasını gerektirdi ve burada ağız yoluyla kortizon tedavisi gördü.

Söz konusu tedavi yasaklı maddeler listesinde yer alıyordu; ancak oyuncu, tedaviyi almadan önce Uluslararası Futbol Federasyonu "FIFA"dan izin aldı.

Doku ayrıca, eşinin doğumu ve oğlu "Brice"in dünyaya gelişine tanıklık etmek için İngiltere'ye döndükten sonra golsüz berabere biten İran maçında da forma giyemedi.

Oyuncunun çilesi bununla da sınırlı kalmadı; Belçika'nın çeyrek finalde İspanya'ya 2-1 yenilerek elenmesiyle sona eren Dünya Kupası sırasında ayak bileğinden de sakatlandı.

Premier Lig açılışında yok

Tüm bu koşullar nedeniyle Doku, Manchester City'nin antrenmanlarına döndüğünde ideal şekilde hazırlanamadı; bu da son dönemde fizik durumuna ve ritmine yansıdı.

Belçikalı kanat oyuncusu, Manchester City'nin Premier Lig'deki açılış maçında, önümüzdeki pazar "Etihad" Stadı'nda Bournemouth'u ağırlayacağı karşılaşmada Maresca'nın planları dışında kalacak.

Kulüp, dinlenme ve tedavi sürecinin Doku'nun tam olarak sağlığına kavuşmasına ve önümüzdeki aylarda alışılmış seviyesine dönmesine yardımcı olmasını umuyor; zira oyuncu, Dünya Kupası'ndan döndüğünden bu yana hazırlığını yeniden kazanmak için daha fazla zamana ihtiyaç duyar görünüyor.