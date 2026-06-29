Arjantin kazanmaya devam ediyor; ancak bu Güney Amerika ülkesindeki futbol tartışmaları, vazgeçilmez Leo Messi’ye kimin destek vereceği konusunda Lautaro Martinez ile Julian Alvarez arasındaki çekişme etrafında şekilleniyor. Devam eden Dünya Kupası'nda son 16 turu yaklaşırken, bu konu hakkında Arjantin futbolunun efsanelerinden Sergio Agüero da görüşlerini dile getirdi. ArjantinMilli Takımı'nın eski forvetine göre, Inter'in oyuncusu ile Atlético Madrid'in oyuncusu arasında tereddüt edilmemesi gerekiyor.





KUN’UN SÖZLERİ - “Gol atmasa bile tüm maçlarda Lautaro Martinez’i sahaya sürerdim. Bence Arjantin’in bir 9 numarasına ihtiyacı var ve Julián Álvarez bir kale önü forveti değil. Julián daha çok kanatta, ikinci forvet olarak ve hatta Leo ile birlikte de oynayabilir.”