Dünya Kupası maskotu, polisin uyuşturucu satıcılarını yakalamasına yol açtı

Peru polisi, 2026 Dünya Kupası'nın resmi maskotları kılığına girerek başkent Lima'da bir uyuşturucu dağıtım operasyonunu engelledi. Baskın sonucunda aranan kişilerden biri gözaltına alındı.

Polis, TikTok platformundaki resmi hesabından, "Keltch" adlı kel kartal ve "Mabel" adlı muz hayvanı maskot kostümlerini giyen memurların, demir çekiç kullanarak bir kapıyı kırıp içeri girdikleri anı gösteren bir video yayınladı. Ardından beyaz ceket giyen bir adam tutuklandı.

Videoda, güvenlik görevlilerinin beyaz toz içeren poşetler ve bir ateşli silah ele geçirdiği görülürken, videoya "Dünya Kupası modu etkinleştirildi... Operasyon, Pechichi'nin yakalanmasıyla sona erdi" yazısı eşlik ediyordu.

Polis Yeşil Tugay Başkanı Albay Carlos Freddy Alcantara Obregón, Associated Press'e yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Ekibin istihbarat çalışmaları sayesinde, tutuklamak üzere olduğumuz kişinin fanatik bir futbol taraftarı olduğunu ve Dünya Kupası heyecanını her an yaşadığını teyit edebildik."

Albay açıklamasında şunları ekledi: "Bu nedenle, Yeşil Birim üyeleri, şüphe çekmeden ona yaklaşmak ve tutuklama işlemini gerçekleştirmek için Dünya Kupası maskotları kılığına girdi."

Bu baskın, önceki tutuklamalarda dikkat çekici kostümler giyen Peru polisinin izlediği yöntemin bir uzantısı olarak değerlendiriliyor.

2025 yılındaki Sevgililer Günü kutlamalarında, bir memur, Lima'daki bir uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklama yapmak için kapibara kostümü giyip kaplumbağa şeklinde bir sırt çantası takmıştı. Daha önceki dönemlerde de memurlar, Marvel süper kahramanlarının kostümlerini giymişti.

Peru milli takımı, Güney Amerika kıtasındaki (CONMEBOL) 10 takım arasında elemeleri dokuzuncu sırada tamamlayarak bu yıl Dünya Kupası finallerine katılma şansını kaçırdı. Takımın turnuvadaki son katılımı 2018 yılına dayanıyor.