Dünya Kupası maçı, maçın bitiminden sonra tamamen kontrolden çıktı ve sahada kitlesel bir kavgaya dönüştü

Kanada ile Katar arasındaki maçın ardından sahada işler tamamen çığırından çıktı. Görüntülerde, her iki takımın oyuncuları ve antrenörlerinin birbirlerine toplu halde saldırdığı görülüyor.

Perşembe gecesi ile Cuma sabahı arasında Katar, ev sahibi Kanada karşısında adeta ezildi. Maçın henüz yarım saati dolmadan Katar, Vancouver'da 2-0 gerideydi.

Ardından Orta Doğu ülkesi bir kırmızı kart gördü ve durum daha da kötüye gitti. Kanada skoru 6-0'a çıkardı.

Maçın en üzücü anı ise Ismaël Koné’nin yaşadığı korkunç sakatlıktı. Skor 3-0 iken Sassuolo’nun orta saha oyuncusuna faul yapıldı ve oyuncu bu faul sırasında bacağından ciddi bir kırık geçirdi.

Maçın ardından Kanada ve Katar oyuncuları arasında korkunç bir kavga çıktı. Görüntülerde orta dairede büyük bir itiş kakışın yaşandığı görülüyor.

Katar milli takım teknik direktörü Julen Lopetegui, sonunda kavga eden tarafları birbirinden ayırmayı başardı. CTV News’in Kanadalı yorumcusuna göre, Kanada, Katarlıların Koné’nin korkunç sakatlığına verdikleri tepkiden memnun değildi.

Spor açısından Kanada çok başarılı bir performans sergiledi. Ülke, iki maçın ardından dört puana ulaştı ve Dünya Kupası’nın bir sonraki turuna doğru ilerliyor.



