Brezilya'nın geçici kaptanı Raphinha, cumartesi günü Singapur'da Japonya ile oynanacak hazırlık maçının zorlu geçmesini bekliyor. Houston'da bu yaz oynanan Dünya Kupası maçının rövanşı, Japonya Teknik Direktörü Hajime Moriyasu'nun sekiz yıllık görev süresinin son iki maçına hazırlandığı döneme denk geliyor.

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Geçici kaptan zorlu bir mücadele bekliyor

Asıl kaptan Marquinhos'un sakatlığı nedeniyle forma giyemeyeceği maçta Raphinha, Singapur Ulusal Stadyumu'nda hem kaptanlık pazubandını takacak hem de simgeleşmiş 10 numaralı formayı giyecek. Asya temsilcisi, haziran ayında Dünya Kupası son 32 turunda öne geçmesine rağmen 2-1 kaybettiği maçın rövanşını almak istiyor. Bu arada 58 yaşındaki Moriyasu, Suudi Arabistan'daki karışıklık Asya Kupası'nın 2027 başından Aralık 2027'ye ertelenmesine yol açtığı için görevinden planlanandan erken ayrılıyor.

Geri dönen hücum oyuncusu kaptanlık görevini üstleniyor

Sağ arka adalesindeki sakatlık nedeniyle haziran ayında Teksas'taki maçta oynayamayan Barcelonalı hücum oyuncusu, bu sezon attığı 15 golle La Liga'nın gol krallığı yarışında zirvede yer alarak milli takıma formda döndü. Raphinha, geçen ekim ayında Tokyo'daki hazırlık maçında geriden gelerek elde ettiği tarihi 3-2'lik galibiyetle beş kez dünya şampiyonu olan Brezilya'yı A milli düzeyde ilk kez yenen rakibinin oluşturduğu tehdidin de farkında.

Raphinha'nın, Hajime Moriyasu'nun görev süresi sona yaklaşırken Japonya'nın taktik açıdan zorlu bir sınav olacağı yönündeki uyarısı, Singapur'da ilgi çekici bir milli maça işaret ediyor. Maç veya oyuncu bahislerine katılmak için Birleşik Krallık'ta yeni bir hesap açıyorsanız bet365 bonus kodumuzu girerek hoş geldin bahis kredileri kazanabilirsiniz.

Cumartesi günkü maç öncesinde konuşan Raphinha, "Benim için Japonya'ya karşı oynamak bir Dünya Kupası maçı gibi. Bunun çok zor, karmaşık bir maç olacağını düşünüyorum. Ama bana göre bu tür maçlar, hangi seviyede olduğumuzu ve sadece sahada bireysel olarak değil, takım olarak da neleri geliştirebileceğimizi görmemiz açısından önemli. Güçlü bir takıma karşı iyi bir sınav olacak" dedi.

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Ancelotti, görevden ayrılacak meslektaşının birikimini övdü

Brezilya'nın Dünya Kupası son 16 turunda Norveç'e elenmesinin ardından teknik direktör Carlo Ancelotti, yeni bir dönem başlatmak için genç bir Brezilya kadrosunu Asya'ya getirdi .

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Cuma günü basın mensuplarına konuşan İtalyan teknik adam, "[Japonya] Dünya Kupası'nda bize karşı gerçekten iyi mücadele etti. Zor bir maçtı. Yarın da zor bir maç olacak çünkü hem savunmada hem hücumda gerçekten çok iyi organize oluyorlar. Gelişmek ve genç oyuncularımıza deneyim kazandırmak için rekabetçi bir maç oynamamız gerekiyor" dedi.

Ancelotti, Japonya Futbol Federasyonu ile yaptığı ve başlangıçta Şubat 2027'ye kadar sürecek olan kısa vadeli sözleşmesi planlanandan erken sona erecek Moriyasu'nun Avrupa'da da teknik direktörlük yapabileceğini söyledi: "Milli takımla çalışma fırsatı buldu. Güçlü, gerçekten çok iyi organize olmuş bir takım kurdu. Bence gerçekten iyi iş çıkardı ve dünyanın her yerinde takım çalıştırıp yönetebilecek bütün niteliklere sahip."

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Salı günkü son maçların ardından yeni dönem başlayacak

Cumartesi günkü karşılaşmanın ardından Moriyasu, 17 Kasım Salı günü Paraguay'a karşı takımın başındaki son maçına çıkacak ve görevini 23 yaş altı milli takımının teknik direktörü Go Oiwa'ya devredecek. Yerine gelecek Oiwa'nın, 23 Aralık 2027 ile 21 Ocak 2028 arasında düzenlenecek ertelenmiş Asya Kupası öncesinde, mart ayında iç sahada oynanacak bir hazırlık maçında ilk kez takımın başında olması bekleniyor. Brezilya da 2026 maç takvimini salı günü ev sahibi Singapur'a karşı tamamlayacak.