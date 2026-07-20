Dünya Kupası laneti yeni bir teknik direktörü vurdu: Sadece 18 ay sonra ayrılık!

Rudy Garcia’nın Belçika Milli Futbol Takımı’ndaki macerası sona erdi. Taraflar, 31 Temmuz’da sona erecek olan sözleşmeyi uzatmamaya karar verdiler. Fransız teknik direktör, 18 aylık ortak çalışması boyunca "Kırmızı Şeytanlar"ı 2026 Dünya Kupası çeyrek finallerine taşıyarak, Belçika'yı büyük milli takımlar arasına geri döndüren etkileyici sonuçlar elde etmişti.

Belçika Futbol Federasyonu resmi bir açıklamada, Şubat 2025’te Domenico Tedesco’nun yerine milli takımın başına geçen Garcia’nın sözleşmesinin uzatılmayacağını duyurdu ve Fransız teknik direktörün “Belçika milli takımının eski ihtişamına kavuşmasında kilit bir rol oynadığını” vurguladı. zaten zorlu sportif ve mali koşullarda göreve getirilmişti.

Görev süresi boyunca Garcia, Belçika’yı Avrupa Uluslar Ligi’nde (1. seviye) tuttu, ardından takımı 2026 Dünya Kupası çeyrek finallerine taşıdı. Burada Senegal ve ABD'yi eleyen Belçika, daha sonra şampiyon olan İspanya'ya 2-1 yenildi. Charles De Ketelaere'nin golü sayesinde Belçika, turnuva boyunca "La Roja"nın kalesine gol atan tek ülke olarak kaldı.

Belçika, dünyanın en iyi 8 takımı arasında yer alarak ayrılıyor

Garcia, olumlu bir veda mesajı yayınlayarak şunları söyledi: “Belçika Futbol Federasyonu ile istişare ettikten sonra, son 18 ay boyunca birlikte yaşadığımız bu muhteşem serüveni uzatmamaya karar verdik. Belçika’dan ayrılırken, ülke Avrupa Uluslar Ligi’nde (A Seviyesi) yer alıyor ve dünyanın en iyi 8 takımı arasında bulunuyor.”

Garcia sözlerine şöyle devam etti: “Harika oyuncularıma, sportif direktör Vincent Manert’e ve bu turnuva boyunca bize destek olan taraftarlara teşekkür etmek istiyorum. Başlatılmasına katkıda bulunmaktan onur duyduğum bu nesil değişimini sürdürmede Belçika’ya başarılar diliyorum.”

Manert: “Garcia takıma yeniden bütünlüğünü kazandırdı”

Belçika Milli Takımı’nın sportif direktörü Vincent Manert ise Garcia’nın rolünü överek şunları söyledi: “Rudy Garcia’nın, Belçika milli takımının eski ihtişamına kavuşmasında şüphesiz kilit bir rol oynadığına şüphe yok. Zorlu sportif ve mali koşullarda milli takımın teknik direktörlüğüne atandı. Özellikle adanmışlığı ve tecrübesi sayesinde takım yeniden bir bütünlük kazandı ve son Dünya Kupası’nda mükemmel bir sonuç elde etti.”

Manert sözlerine şöyle devam etti: “Federasyon adına, Rudi ve yardımcılarına son on sekiz ay boyunca gösterdikleri çabalar için en içten teşekkürlerimi sunmak isterim. Şu anda ekibimle birlikte, milli takım için yeni bir teknik direktörün atanmasını da içeren yeni bir döneme hazırlanıyoruz.”