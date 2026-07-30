Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'nin hükümeti, Arjantin'e veya vatandaşlarına karşı nefret kışkırtan yabancıların ülkeye girişini engelleyen ve sınır dışı edilmelerine olanak tanıyan yeni bir kararname çıkardı. Bu adım, uygulanabilirliği ve hukuki yansımaları konusunda geniş çaplı tartışmalara yol açtı.

FransızRadio Monte Carlo (RMC) kanalı, parlamentonun incelemesine tabi olan kararnamenin, "sözlü veya yazılı olarak nefret mesajları yayan ya da bir bütün olarak Arjantin halkına veya milliyeti nedeniyle herhangi bir Arjantin vatandaşına karşı şiddete kışkırtan" yabancıları hedef aldığını belirtti.

Hükümet, kararı "Arjantin Cumhuriyeti'ne ve Arjantinlilere karşı son dönemde ortaya çıkan düşmanlık tezahürleri" olarak nitelendirdiği durumla gerekçelendirdi.

Ayrıca oku

Türkiye'den uyarılar: Salah, Beşiktaş için bir yük hâline gelebilir ve taraftarlar onu affetmez

FIFA resmi açıklamada: Embolo'nun ihracı adaleti düzelten bir karardı ve IFAB tarafından takdirle karşılandı

Milei bu "tezahürleri" doğrudan belirtmedi; ancak son günlerde, Dünya Kupası'nın ardından, Arjantin Millî Takımı'nın ve taraftarlarının yurt dışında maruz kaldığı eleştiriler zemininde "Arjantin karşıtı bir kampanya" olduğundan söz etmişti.

Ayrıca Brezilya ile yaşanan diplomatik gerginlik sırasında, Brezilya, Meksika hükümetlerini ve Amerikan Demokrat Partisi'ni, herhangi bir kanıt sunmaksızın, Arjantin'e karşı bir kampanyayı finanse etmekle suçlamıştı.

Milei, "Arjantin Cumhuriyeti'ne saldıran kişi ülkemizde hoş karşılanmaz" ifadesini kullanırken, kararname, aldığı önlemlerin ideolojik anlaşmazlıkları, siyasi, akademik veya sivil eleştiriyi kapsamadığını, bunların anayasanın güvence altına aldığı haklar olduğunu vurguladı.

"Belirsiz"

Kararnamenin geleceği henüz belirsiz; zira "gereklilik ve acil durum kararnamesi" niteliğiyle çıkarıldı ve Temsilciler Meclisi ile Senato'ya sunulmadan önce bir parlamento komisyonunun incelemesine tabi tutuluyor. Ancak iki meclis birlikte reddederse geçersiz olacak.

Kararnamenin hukuki metni, hukuk uzmanlarından eleştiriler aldı. Hukuki ve Sosyal Çalışmalar Merkezi'nde (CELS) uluslararası davalarda uzmanlaşmış avukat Lucía Galoppo, metnin "belirsiz" olduğunu, çünkü nefret söylemine dair kesin bir tanım veya bunun ispat yöntemlerini belirlemediğini ve bunun yoruma ve takdiri uygulamaya geniş bir alan bıraktığını söyledi.

Karar, Arjantin Futbol Federasyonu'nun baskı altında olduğu bir dönemde geliyor; zira FIFA, Dünya Kupası'nda yaşanan olaylar zemininde federasyona karşı disiplin işlemleri başlattığını duyurmuştu. Bu olaylar; ayrımcı tezahürat ve hareketlere ilişkin iddiaları, takım ve taraftarlar tarafından uygunsuz mesajların sergilenmesini, tribünlerden cisim atılmasını ve final maçının ardından iki millî takım oyuncuları arasında yaşanan olayları kapsıyordu.