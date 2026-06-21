Dünya Kupası, korku salan Vinícius’u geri getiriyor… Real Madrid ise uzaktan izliyor

Brezilyalı Vinícius Júnior, 2026 Dünya Kupası maçlarında eski parlaklığını yeniden kazanarak olağanüstü bir fiziksel ve teknik formda bulunuyor. Brezilya milli takımını, bir zamanlar Altın Top ödülüne çok yaklaşmış halini akıllara getiren bir performansla sürükliyor.

Marca gazetesine göre, Vinícius, Real Madrid'de geçirdiği son iki sezondaki performansından tamamen farklı bir görüntü sergiledi. Rakipler karşısında daha hızlı, daha özgüvenli ve daha kararlı bir görüntü ortaya koyan oyuncu, turnuva boyunca teknik direktör Carlo Ancelotti'nin kadrosundaki en öne çıkan isim oldu.

Bu övgüler, Real Madrid yıldızının Haiti karşısında sergilediği dikkat çekici performansın ardından geldi. Vinícius, ilk golü hazırlayıp ikincisini asistle katkıda bulunduktan sonra üçüncü golü kendisi atarak üç golde de doğrudan rol oynadı ve en iyi seviyesine tam da doğru zamanda geri döndüğünü kanıtladı.

Haberde, Vinícius’un Dünya Kupası’na en iyi formunda geldiğine dikkat çekildi; oyuncu da bunu “Fiziksel, teknik ve zihinsel olarak en iyi dönemimdeyim” diyerek doğruladı.

Raporda, Brezilya teknik ekibinin başında Carlo Ancelotti'nin bulunmasının, oyuncunun bilinen seviyesine geri dönmesinde büyük rol oynadığı belirtiliyor; özellikle de İtalyan teknik direktörün, Real Madrid'de geçirdiği birçok dönemde özlediği özgürlüğü ve güveni ona vermiş olması.

"Marca", Vinícius'un, özellikle sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Raphinha'nın yokluğunda, Brezilya milli takımının hücum projesinin merkezine dönüştüğünü ve hem gol fırsatları yaratma hem de gol atma açısından "Seleção"un performansının artık onun etrafında şekillendiğini belirtti.

Ayrıca haberde, oyuncunun sahada farklı rollere uyum sağlama yeteneğini sergilediğine dikkat çekildi. Vinícius, Haiti maçında her zamanki sol kanat pozisyonu yerine savunmacılar arasındaki hücum derinliğinde oynadı ve buna rağmen gol atmayı başardı.

Rakamlar, Vinícius’un milli takımdaki etkisinin boyutunu yansıtıyor; zira oyuncu, 2022 ve 2026 Dünya Kupaları’ndaki iki katılımında Brezilya’nın attığı 12 golün 9’una doğrudan katkı sağladı. Bu, daha önce hiçbir Brezilyalı oyuncunun ilk iki Dünya Kupası turnuvasında ulaşamadığı bir rakam.

Gazete, Vinícius’un bu turnuvada gol sayısını 2’ye çıkararak Altın Ayakkabı yarışına da güçlü bir giriş yaptığını ve turnuva boyunca iki kez Maçın Adamı ödülünü kazandığını ekledi.

Haberin sonunda “Marca”, Real Madrid’in oyuncusunun parlak performansını yakından takip ettiğini vurguladı. Sözleşme yenileme görüşmelerinin Dünya Kupası’nın bitimine kadar ertelendiği bir dönemde, gazete, Brezilyalı yıldızın oynadığı her önemli maçın kulüp içindeki konumunu güçlendirdiğini ve gelecekteki görüşmelerde değerini artırdığını belirtti.

Gazete, haberini, pek çok kişinin parlaklığını yitirdiğini düşündüğü oyuncunun, gerekli güven ve özgürlüğü elde ettiğinde dünya futbolunda hâlâ en etkili oyunculardan biri olduğunu bir kez daha kanıtladığını vurgulayarak sonlandırdı.

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