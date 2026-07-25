Vozinha, bonservisi elinde olarak Şili ekibi Colo Colo’ya transferini tamamladı; bunu kulüp başkanı açıkladı. Yeşil Burun Adalı kaleci, bir buçuk yıllık sözleşmeye imza atacak.

Yeşil Burun Adaları Milli Takımı’nın kalecisi, İspanya karşısında yaptığı bir dizi müthiş kurtarışla takımının 0-0’lık beraberliği almasını sağlarken ilgi eksikliği yaşamıyordu; Inter Miami de kırk yaşındaki file bekçisini istiyordu.

Colo Colo ve Inter Miami’nin yanı sıra birçok Güney Amerika kulübü de onun için devreye girmişti, ancak Şili’nin rekortmen şampiyonu (34 kez) ipi göğüsleyen taraf oldu.





Vozinha bu hafta sonu sağlık kontrolünden geçmek için Şili’ye uçacak, ardından kırk yaşındaki kaleci sözleşmesini imzalayacak.

Vozinha bir süredir Colo Colo ile görüşüyordu. Ancak Vozinha cephesi, Şili’den gelen ilk tekliften etkilenmedi ve bir karşı teklif sundu. Colo Colo da bunu kabul etti.

Dünya Kupası’ndaki harika performansları sayesinde Yeşil Burun Adaları bir üst tura yükselmeyi başardı. Son 16 turunda da Vozinha yine birkaç önemli kurtarış yaptı, ancak bu yeterli olmadı. 120 dakikanın sonunda Arjantin, Afrika ülkesini 3-2 mağlup etti.

Vozinha, İspanya karşısındaki kahramanlığının ardından bir anda dünya çapında üne kavuştu. Instagram’daki takipçi sayısı birkaç gün içinde 25 binden 25 milyondan fazlaya çıktı.