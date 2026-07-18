Dünya Kupası kahramanı Vozinha, 40 yaşında rekor şampiyonuna muhteşem bir transfer yapabilir

Fabrizio Romano’nun Cumartesi günü bildirdiğine göre, Şili’de 34 kez şampiyon olan Colo Colo, Vozinha’ya bir teklifte bulundu. Yeşil Burun Adaları’nın Dünya Kupası kahramanı, kendisine gösterilen ilgiden şikayetçi değil.

İspanya karşısında bir dizi muhteşem kurtarışla takımını 0-0 berabere tutmayı başaran Yeşil Burun Adaları kalecisi, ilgi konusunda sıkıntı çekmiyor; daha önce Inter Miami'nin 40 yaşındaki kaleciyle ilgilendiği de açıklanmıştı.

Vozinha, Portekiz'in Chaves takımından ayrıldığından beri kulüpsüz durumda ve bu nedenle istediği yere imza atabilir. Colo Colo'nun yanı sıra, birçok Güney Amerika kulübü de ona teklifte bulundu.

Ancak Vozinha’nın menajerleri, Şili’den gelen tekliften pek etkilenmedi ve bir karşı teklif sundu. Şimdi Colo Colo’nun ne yapacağı merakla bekleniyor.

Vozinha’nın Dünya Kupası’ndaki muhteşem performansları sayesinde Yeşil Burun Adaları bir sonraki tura yükselmeyi başardı. Altıncı turda da Vozinha bir dizi muhteşem kurtarışa imza attı, ancak bu yeterli olmadı. 120 dakikalık mücadelenin ardından Arjantin, Afrika ülkesini 3-2 mağlup etti.

Vozinha, İspanya karşısında sergilediği kahramanca performansın ardından bir anda dünya çapında ünlendi. Birkaç gün içinde Instagram’daki takipçi sayısı 25.000’den 25 milyona çıktı.