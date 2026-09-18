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SID
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Dünya Kupası kadrosu dışında bırakılmalarının ardından: Thomas Tuchel iki sansasyonel geri dönüşü açıkladı

UEFA Nations League A
İngiltere
T. Tuchel
T. Alexander-Arnold
C. Palmer

Thomas Tuchel, İngiltere Milli Takımı’nın Nations League’deki maçlarında yeniden Trent Alexander-Arnold ve Cole Palmer’a güveniyor.

Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü'nün Dünya Kupası'nı üçüncü sırada tamamlayan ekipte ABD, Meksika ve Kanada'daki finallerde kadroya almadığı ünlü ikili, yaklaşan milli maçlar bloğu için açıklanan 27 kişilik kadroda yer aldı.

Alexander-Arnold'un (Real Madrid) ve Palmer'ın (Chelsea) kadroya çağrılmaması, XXL turnuva öncesinde Tuchel'e çok sayıda eleştiri getirmişti. Three Lions'a bir kez daha Bayern Münih'in yıldız golcüsü ve kaptanı Harry Kane önderlik ederken, Bayer Leverkusen'den Jarell Quansah da kadrodaki ikinci Bundesliga oyuncusu oldu.

İngiltere, Uluslar Ligi'ne 26 Eylül'de (20.45) dünya şampiyonu İspanya karşısında başlayacak. Bunun ardından Çekya'da (29 Eylül) ve Hırvatistan'da (3 Ekim) ilk maçlar oynanacak, Tuchel'in takımı ise kapanışta 6 Ekim'de Çekler ile yeniden karşılaşacak.



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