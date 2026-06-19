Dünya Kupası kadronuzda Cristiano Ronaldo mu, yoksa Raphinha mı? Taraftarlar kararını verdi ve sonuç hiç de yakın değil

2026 FIFA Dünya Kupası başladı ve tartışmaların çoğu şimdiden tüm hızıyla devam ediyor. Ve şu sorudan daha derinlere inen pek az soru var: Raphinha mı, yoksa Cristiano Ronaldo mu? Şu anda takımınızda hangisini tercih ederdiniz?

GOAL'un FanZone bölümü bu soruyu bir grup taraftara yönelttiğinde, beş kişiden dördü Barcelona'nın Brezilyalı kanat oyuncusunu tercih etti. Sadece biri Ronaldo'nun tarafında kaldı ve ardından internetin var olma nedenini oluşturan türden, samimi ve filtrelenmemiş bir futbol tartışması başladı.

"Neden? Neden Ronaldo, dostum?" diye sordu ilk yorumcu, tartışma başlamadan bir saniye bile geçmeden.

Tek başına kalan Ronaldo taraftarı geri adım atmadı.

"O Cristiano Ronaldo," diye cevapladı, sanki bu isim tek başına tartışmayı sona erdirecekmiş gibi.

Ancak Raphinha taraftarları bunu kabul etmedi. "Sadece isim," diye karşılık verdi bir taraftar — ve bu tek cümle, tartışmanın tam da özüne değdi.

Raphinha taraftarları, cevap verilemez bir argüman sunduklarını düşündükleri şu sözü söylediklerinde, dört karşı bir tartışma hızla kızıştı: "Biri Suudi liginde oynuyor, diğeri ise Barcelona'da."

Bu, net ve cerrahi bir darbeydi. 41 yaşındaki Ronaldo, Suudi Pro Ligi’ndeki Al-Nassr’da kariyerinin son demlerini yaşıyor. 29 yaşındaki Raphinha ise Barcelona ile La Liga şampiyonu ve kariyerinin en başarılı bireysel sezonlarından birini geride bıraktı. Özellikle Dünya Kupası yaklaşırken, iki oyuncunun durumları arasındaki zıtlık daha belirgin olamazdı.

Ancak Ronaldo'yu destekleyen kişi, daha geniş bir bakış açısına sahipti.

"Bu adam, Raphinha’dan 25, 30, hatta 50 yıl daha iyi futbol oynadı," diyerek CR7’nin efsanevi kariyerinin bütünlüğüne işaret etti.

Raphinha hayranları ise bu sözleri öylece geçiştirmek niyetinde değildi.

"Ama biz bu sezondan bahsediyoruz," dediler ikisi de neredeyse aynı anda.

Bu doğru bir cevaptı — ve onlar da bunun farkındaydı. Dünya Kupası geçmişte değil, şimdiki zamanda oynanır.

Sonra Ronaldo taraftarının ortamı yanlış değerlendirdiği söylenebilecek bir an geldi. Tezini iyice vurgulamak amacıyla şöyle dedi: "Tüm zamanların en iyisi Raphinha'nın sezonları, Ronaldo'nun en kötü sezonundan bile daha iyi değil."

Bir sessizlik oldu.

Sonra baş Raphinha hayranı bunu tekrarladı — yavaşça, kaşını kaldırarak ve her şeyi anlatan bir gülümsemeyle — Raphinha’nın Ronaldo’nun mirasına karşı bir karşı argüman olarak “tüm zamanların en iyisi” olarak adlandırılması fikrini alaycı bir şekilde eleştirdi. Ortam değişti. Tartışma sona erdi.

"Patates kızartmalarını torbaya koy, dostum."