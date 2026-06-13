Dünya Kupası izleyicileri "şüpheli" durumdan şikayetçi: "NOS bunu neden ekrana getirmiyor?"

İsviçre, Cumartesi akşamı Katar karşısında erken bir golle öne geçti, ancak X'te 0-1'in ardından konuşulan konu, esas olarak penaltı öncesinde yaşananlar oldu. Breel Embolo, kaleci Mahmud Abunada'nın faulünün ardından penaltıyı gole çevirdi, ancak birçok izleyici olası bir ofsayt durumuna ilişkin netlikten yoksun kaldı.

On üçüncü dakikada, Abunada İsviçreli Remo Freuler'i düşürdükten sonra hakem penaltı noktasını gösterdi. VAR, Embolo'nun topu ona kafayla aktardığı anda, Freuler'in ofsayt olup olmadığını inceledi.

İşte bu karar birçok izleyiciyi şaşırttı. Durum ilk bakışta oldukça yakın görünüyordu, ancak 3D çizim ya da ofsayt anının ikna edici bir tekrarı, sonraki dakikalarda da gösterilmedi.

"Neden o penaltı öncesinde ofsayt olup olmadığını gösteren net bir görüntü göstermiyorlar?" diye soruyor bir izleyici. Bir diğeri ise şöyle yazdı: "Normalde ofsayt olup olmadığını gösteren bir 3D çizim gösterirler. Şimdi bunun yapılmaması çok garip."

Diğerleri de o anla ilgili açıklamayı anlamakta zorlandı. “Tekrarını görmedim ama gerçekten ofsayt olduğunu düşündüm” denirken, başka bir izleyici alaycı bir şekilde şöyle tepki gösterdi: “Ofsayt olmadığını görmek için o tekrar ne güzel, değil mi?”

Embolo penaltıyı soğukkanlılıkla köşeye attı. İsviçreli forvet, Santa Clara'daki Levi's Stadium'da 17. dakikada ülkesini hak ettiği 0-1 öne geçirdi.



