Dünya Kupası ile eş zamanlı olarak… Meksika Futbol Federasyonu’na ağır ceza

Meksika Futbol Federasyonu, ABD ve Kanada ile birlikte 2026 Dünya Kupası’nın düzenlenmesine ortak olmasıyla eş zamanlı olarak ağır bir cezaya çarptırıldı.

"Foot Mercato" sitesinin haberine göre, Meksika Yolsuzlukla Mücadele ve İyi Yönetişim Sekreterliği, Meksika Futbol Federasyonu'na taraftar kimlik sistemi kapsamında kişisel veri koruma kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 42,8 milyon peso (2 milyon 141.926 avro) tutarında para cezası verdi.

Yetkililer, federasyonu, fotoğraflar da dahil olmak üzere biyometrik verilerinin hassas kişisel bilgiler olarak kabul edildiği konusunda taraftarlara doğru şekilde bilgi vermede ihmalkar davranmakla suçluyor.

Soruşturmaya göre, Meksika Futbol Federasyonu bu hassas verilerin işlenmesi için gerekli olan açık yazılı onayı da almamıştır.

Federasyon, kullanıcıların onayını doğrulamak için güvenilir bir mekanizma olmaksızın, web sitesinde sadece bir onay kutusu eklemekle yetindi. Yetkililer, bu uygulamanın Meksika kişisel veri koruma yasalarını ihlal ettiğine inanıyor.

Meksika milli takımı, İngiltere’ye 3-2’lik zorlu bir mağlubiyetin ardından 2026 Dünya Kupası’nda son 16 turunda elendi.