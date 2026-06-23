Dünya Kupası için savaş ilanı… Deschamps: Mbappé, Messi ve Ronaldo’nun rekorlarını alt üst edecek!

Kylian Mbappé’nin Irak kalesine attığı yeni iki gol, Arjantinli efsane Lionel Messi ile rekor mücadelesini alevlendirdi; Dünya Kupası’nın tüm zamanların en golcü oyuncusu yarışında Fransız oyuncuyu “Pire”den ayıran sadece iki gol farkı var.

Bu rekabetle ilgili olarak Philadelphia’dan Didier Deschamps’ın sözleri ateşi daha da alevlendirdi: “Rekorlar kırılmak için vardır.”

Mbappé, Fransa’nın Irak’ı 3-0 yendiği maçta turnuvadaki ikinci çift golünü atarak güçlü bir vuruş yaptı, ancak bu sıradan bir çift gol değildi. Yağmur nedeniyle uzun bir ara verilmesi nedeniyle Mbappé ilk golünü attıktan sonra ikinci golü atmak için tam üç saat bekledi. İki gol arasında 180 dakika geçti, ancak sonuç aynı: Messi’nin tahtına bir adım daha yaklaştı.

Böylece Mbappé, Dünya Kupası’ndaki gol sayısını 16’ya yükselterek Alman efsane Miroslav Klose’nin rekoruna ulaştı; ancak 39. yaşına yaklaşan ve Avusturya karşısında attığı iki golle Dünya Kupası’ndaki gol sayısını 18’e çıkaran Lionel Messi’ye sadece iki gol uzaklıkta kaldı.

Fransa teknik direktörü Didier Deschamps hayranlığını gizlemedi, hatta maç sonrası basın toplantısında ateşli bir açıklamayla rekabeti alevlendirdi: “Peki, rekorlar kırılmak için vardır ve artık onun örnek alacağı bir simge var... 100 uluslararası maçı var, her zaman gol attı ve daha fazlasını da atacak."

Deschamps, Mbappé’yi bu tarihi ikiliyle doğrudan karşılaştırarak şunları ekledi: “Messi’yi alın, Cristiano Ronaldo’yu örnek alın… Kylian’ın ikisiyle aynı seviyede oynayacağından emin değilim, ama sahada olduğu ve formda hissettiği sürece çok gol atacak ve herkesi geride bırakacak. Her rekor kırdığında, performansını daha da yükseltme ve daha fazlasını başarma yeteneğine sahip.”