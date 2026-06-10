Dünya Kupası için her şey hazır mı? En çok neyi dört gözle bekliyoruz?

Dünya Kupası yaklaşıyor.

Dokuz ay boyunca hikayeler yazılan ve her ayrıntının en ince ayrıntısına kadar analiz edildiği kulüp futbolundan farklı olarak, Dünya Kupası farklı bir his uyandırıyor. Daha kısa, daha duygusal ve genellikle daha öngörülemez.

Tahminlere fazla takılmamayı öğrendim. Her turnuva bize kimsenin beklemediği hikayeler ve kimsenin öngöremediği hayal kırıklıkları yaşatır.

Bu yüzden, kazananı tahmin etmeye çalışmak yerine, en çok takip etmeyi dört gözle beklediğim hikayeleri sizlerle paylaşmak istiyorum.

Fas'ın Yeni Bölümü

Bir Faslı olarak, doğal olarak dikkatim ilk olarak buraya yöneliyor.

2022 Dünya Kupası bana sonsuza kadar unutamayacağım anılar bıraktı. Yarı finale yükselmek, Fas, Afrika ve Arap futboluna dünya çapında bakış açısını değiştirdi.

Şimdi önümüzdeki zorluk farklı.

Herkes Fas'ın kalitesini biliyor. Artık sürpriz bir takım değiliz.

İronik bir şekilde, grup aşamasında beni en çok endişelendiren takımlardan biri İskoçya. Turnuva futbolu çok çabuk fiziksel bir hal alabilir. İkinci toplar, hava mücadeleleri, duran toplar, uzun atışlar ve kaos anları. Scott McTominay gibi oyuncular tam da bu tür durumlarda parlıyor.

Fas, herkesi yenebilecek yeteneğe sahip, ancak turnuvalar genellikle güzel maçlardan ziyade zorlu maçları ne kadar iyi idare ettiğinize göre belirlenir.

Fas dışında, hangi Afrika ülkesinin kıtanın bayraktarı olacağını merak ediyorum.

Fildişi Sahili kadrosunu gerçekten çok beğeniyorum. Gruplarına baktığımda, ivme kazanmaya başlarlarsa turnuvada çok ileri gidebilecekleri konusunda gerçek bir şansları olduğunu düşünüyorum.

Senegal de bir başka büyüleyici takım. Turnuvanın ilerleyen aşamalarında üst düzey takımlarla karşılaşırlarsa, herkese zor anlar yaşatacak kadar atletizm, fiziksel güç ve hücum kalitesine sahipler.

Cezayir'i değerlendirmek daha zor ama iyi bir performans sergileyebileceklerini düşünüyorum. Avusturya'nın pres yoğunluğu beni endişelendiriyor ve muhtemelen ondan sonra Arjantin bekliyor olacak. Yine de, grup aşamasını geçebilirlerse tehlikeli hale gelirler.

Afrika'nın Dünya Kupası'nda daha az tanınan bazı ülkelerinin neler yapabileceğini görmek de beni heyecanlandırıyor.

Yeşil Burun Adaları'nın Dünya Kupası grup aşamasına ilk kez katılması, başlı başına takip etmeye değer bir hikaye. İspanya, Uruguay ve Suudi Arabistan ile aynı gruba düşen bu takımın önünde zorlu bir görev var. Ancak onları ilginç kılan şey, son dönemdeki başarılarını sadece maçlardan kurtulmaya çalışmak yerine, pozitif ve hücumcu bir futbol oynayarak inşa etmiş olmaları. Eleme kampanyaları etkileyiciydi ve futbolun en büyük sahnesinde bu kimliklerine sadık kalıp kalmayacaklarını merak ediyorum.

Kongo da yakından takip edeceğim bir başka takım. AFCON 2025'teki performansları dikkatimi çekti. Senegal'i berabere tuttu ve Cezayir'i uzatmalara taşıyarak, kıtanın en güçlü takımlarından bazılarıyla rekabet edebileceklerini gösterdi. Portekiz'in grubun açık favorisi olduğu düşünülürse, Kongo'nun Özbekistan ve Kolombiya ile eleme için rekabet etme şansı var.

Gana, bu üç takım arasında belki de en ilgi çekici olanı. İngiltere, kendi grubunda haklı olarak favori gösteriliyor, ancak bunun ötesinde her şey belirsiz görünüyor. Özellikle Antoine Semenyo ve Nico Williams gibi oyuncuların nasıl bir performans sergileyeceğini merak ediyorum; öte yandan Thomas Partey’in orta sahadaki tecrübesi, turnuva futbolunda hayati öneme sahip olabilir. Her şey yolunda giderse, Gana’nın eleme turlarına yükselme şansı oldukça yüksek.

Mısır, en çok desteklediğim takım olabilir.

Mohamed Salah, Afrika'nın en büyük oyuncularından biri, ancak Dünya Kupası serüveni henüz tamamlanmamış gibi görünüyor. Mısır'ın bir Dünya Kupası maçını kazanıp nihayet eleme turlarına ulaşmasını görmek, Salah'ın son Dünya Kupası olabilecek bu turnuvada uygun bir bölüm olurdu.

Öte yandan Tunus beni endişelendiriyor. Onların yolu çok daha zor görünüyor.

Cristiano Ronaldo'nun Son Şansı

Fas dışında, Cristiano Ronaldo'nun Dünya Kupası'nı kaldırmasından daha çok keyif alacağım bir hikaye muhtemelen yoktur.

Bunu, onun mirası için buna ihtiyacı olduğunu düşündüğümden değil. Futbol tarihindeki yeri zaten garantidir.

Ancak büyük spor hikayeleri nadirdir.

Ronaldo'nun uluslararası kariyerinin en sonunda futbolu taçlandırması, bu sporun en dikkat çekici sonlarından biri olurdu.

Portekiz'in Orta Saha Orkestrası

Ronaldo manşetleri süslesede, Portekiz hakkında beni en çok heyecanlandıran şey orta sahaları.

Bruno Fernandes muhtemelen en sevdiğim Premier Lig oyuncusu.

Bernardo Silva, neslinin en belirleyici orta saha oyuncularından biridir.

Vitinha, dünya futbolunda en sevdiğim orta saha oyuncusu haline geldi.

João Neves şimdiden futbolun en seçkin oyuncularından biri olmaya aday görünüyor.

Roberto Martínez'in hepsini nasıl bir araya getireceğini merakla bekliyorum.

Bireysel kaliteleri ortada.

Asıl zorluk, takımın bütününün parçalarının toplamından daha büyük bir güç haline getirilmesidir.

Messi bunu tekrar başarabilir mi?

Kolay cevap hayır.

Dünya Kupası'nı bir kez kazanmak bile yeterince zor, arka arkaya iki kez kazanmak ise daha da zor.

Yine de Lionel Messi'yi gözden çıkarmak tehlikeli görünüyor.

Neredeyse yirmi yıldır onun için imkansızın sonunda imkansız olacağını varsayıyoruz, ancak o bunun aksini kanıtlıyor.

Beni en çok ilgilendiren sadece Messi değil.

Arjantin'in Messi'den sonra nasıl bir hal alacağı.

Her büyük futbol ülkesi eninde sonunda bu soruyla karşı karşıya kalır.

Bu da beni Nico Paz'a getiriyor.

O, dünya futbolunda en sevdiğim genç oyunculardan biri. Zeki, yaratıcı, teknik ve korkusuz. Messi'nin yanında öğrenirken Arjantin'de kendine yer edinmeye başlamasını izlemek, beni en çok heyecanlandıran hikayelerden biri.

Arjantin hala Messi'ye ait olabilir.

Ancak bu turnuva, başka birinin hikayesinin başlangıcı da olabilir.

Neymar'ın Son Şansı

Bana göre Neymar, benim neslimden Messi ve Ronaldo’ya en yakın oyuncu olmaya devam ediyor.

Ne yazık ki, kariyerinin çoğunu futbolun en büyük bireysel ödüllerine damga vuran iki oyuncuyla rekabet ederek geçirdi. Onların dönemi yavaşlamaya başladığında, yeni bir nesil çoktan sahneye çıkmıştı.

Bazen insanlar Neymar'ın ne kadar olağanüstü bir oyuncu olduğunu unutuyor.

Brezilya'nın altıncı Dünya Kupası zaferi, turnuvanın en ilgi çekici hikayelerinden biri olacaktır.

İngiltere, Kane ve Tuchel

Bir noktada, futbolun Harry Kane'e özel bir borcu var.

Sonunda kulüp düzeyinde büyük kupalar kazandı, ancak uluslararası futbol hala eksik bir bölüm gibi görünüyor.

İngiltere her zaman büyük beklentilerle turnuvaya katılır.

Jude Bellingham da beni çok etkiliyor.

Bu, onun ne kadar iyi olduğunu bilmediğimizden değil, Thomas Tuchel yönetiminde oyun stilinin bundan sonra nasıl gelişeceğini merak ettiğimden.

Dünya Kupası, onun hücumcu bir orta saha oyuncusu mu, yoksa orta sahada oynayan bir forvet mi olacağını bize gösterecek.

Yine Hırvatistan

Her turnuvada kendime "bu son" diyorum.

Sonra Hırvatistan bir yolunu buluyor.

Luka Modrić, benim neslimdeki en sevdiğim orta saha oyuncusu.

Ivan Perišić, Inter'in efsanelerinden biri ve şimdiye kadar izlediğim en çok küçümsenen turnuva oyuncularından biri.

Her Dünya Kupası'nda Hırvatistan'ın eleneceğini bekliyoruz.

Her Dünya Kupası'nda bize deneyim, inanç ve kalitenin neden hala önemli olduğunu hatırlatıyorlar.

Sanatçıların Dönüşü

Son zamanlarda yazdığım bir şey, futbolla duygusal olarak yeniden bağ kurmaktı.

Bunun bir kısmı, risk almaya istekli oyuncuların geri dönüşünden kaynaklanıyordu.

Lamine Yamal.

Rayan Cherki.

Michael Olise.

Vini Jr.

Sadece futbol sorunlarını çözmekle kalmayıp, futbol anları yaratan oyuncular.

Futbol her zaman yapıya ve organizasyona ihtiyaç duyacaktır.

Ancak turnuvalar, sihirli anlarla hatırlanır.

Ve bu oyuncular bunu yaratabilecek kapasitededir.

İspanya Her Sorunu Çözebilir mi?

İspanya, dünyanın en iyi takımı olabilir.

Buradaki zorluk, Dünya Kupaları'nın nadiren kulüp futbolu gibi gelişmesidir.

Sonunda her favori, inatçı bir düşük blokla karşı karşıya kalır.

Saldırmayı reddeden bir takım.

Bir duran topun maçı belirlediği bir maç.

Bir hata ile sonuçlanan bir maç.

İspanya, futbolun neredeyse her sorusuna bir cevap bulmuş görünüyor.

Dünya Kupası, tüm sorulara cevapları olup olmadığını test edecek.

Tarihin Peşinde

Bu turnuvayla ilgili tüm tartışmalar boyunca bir rekor sessizce arka planda kalmış durumda.

Miroslav Klose'nin Dünya Kupası gol rekoru.

Yıllar boyunca bu rekor ulaşılmaz gibi görünüyordu.

Ancak bu Dünya Kupası'na girerken, hem Lionel Messi hem de Kylian Mbappé bu rekora yaklaşma şansına sahip ve ikisi arasında Mbappé'nin rekoru kırma olasılığı daha yüksek görünüyor.

Bu turnuvayı büyüleyici kılan da budur.

Bir yanda, bu sporun gelmiş geçmiş en büyük oyuncularından biri olan ve kariyerinin son demlerinde hâlâ tarihe adını yazdırmaya çalışan Messi var.

Diğer tarafta ise, uluslararası futbolun yeni dönemini şekillendirecek en uygun konumda olan oyuncu olarak gösterilen Mbappé var.

Dünya Kupaları genellikle bir bayrak devri gibi hissedilir.

Bu turnuva bize bunu en ön sıradan izleme fırsatı verebilir.

Haaland, Mbappé ve Yeni Dönem

Her Dünya Kupası, nöbet değişimi gibi hissettirir.

Haaland, turnuvanın en golcü oyuncusu olabileceğini düşünüyor.

Mbappé ise turnuvaya damgasını vuracak en olası oyuncu olmaya devam ediyor.

Yamal ise şimdiden futbolun bayrağını devralmaya hazırlanıyor olabilir.

Futbolun geleceği, çoğumuzun fark ettiğinden daha hızlı yaklaşıyor.

Kimsenin Tahmin Edemediği Hikaye

Her Dünya Kupası'nda en sevdiğim kısım, kazananları tahmin etmek değil.

Yeni bir şey keşfetmek.

Kimsenin beklemediği oyuncu.

Kimsenin inanmadığı ülke.

Kimsenin tahmin edemediği taktiksel fikir.

Her Dünya Kupası bize herkesi şaşırtan bir hikaye sunar.

Ve geçen yıl futbolun bana öğrettiklerinden sonra, bu turnuvaya da muhtemelen bu dersi taşıyacağım.

Maçlar her zaman tahminlerimizin ötesindedir.

İşte bu yüzden izlemeye devam ediyoruz.



