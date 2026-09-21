Bild gazetesinin elinde, Klopp’un cumartesi günü DFB geçmişi bulunan tüm kadın ve erkek oyunculara hitaben yazdığı bir e-posta olduğu iddia ediliyor. Görünüşe göre Julian Nagelsmann’ın halefi, söz konusu eski profesyonellerin göğsünde kartalla bir ya da 100’den fazla milli maç oynamış olmaları arasında da bir ayrım yapmadı.

Kloppp’un hedefi ise ortada: Her taraftan tam destek istiyor. Artık yorumcu olarak görev yapan ve buna bağlı olarak kamuoyundaki görüş üzerinde belli bir etkiye sahip olanlardan da. Lothar Matthäus, Bastian Schweinsteiger, Stefan Effenberg ya da Tabea Kemme gibi isimleri en baştan kendi tarafında bulundurmak avantaj sağlayacaktır. DFB’nin yıldız eski oyuncularından eleştiri yağdığında işlerin ne kadar hızlı tersine dönebileceği, selefi Nagelsmann döneminde de felaket Dünya Kupası öncesindeki aylarda kendini göstermişti. Deniz Undav’a yaklaşımı büyük tepki çekmiş, ardından da eşi Lena’nın devreye girmesiyle hatta ondan özür dilemişti. Kadro yapılanması da, özellikle Leroy Sane’nin aday kadroya çağrılması ve Manuel Neuer’in yeniden takıma dönüşü, kaşların kalkmasına neden olmuştu.

Klopp ise iki kadroya yayılan 44 oyunculuk XXL kadrosuyla, Nagelsmann’dan tamamen farklı bir yaklaşım izliyor. Ancak bu yaklaşım, çok sayıdaki yeni yüz nedeniyle tartışmalara da alan açıyor.

Jürgen Klopp e-postasında ne yazdı?

Klopp’un girişte, "15 Ağustos’tan bu yana DFB ailesinin bir parçası olabildiğim için inanılmaz gururluyum. Sizin ailenizin" diye yazdığı belirtiliyor. Buna göre, kadın ve erkek oyuncuların hizmetleri için bir teşekkür de ekledi: "Bir oyuncu olarak aday kadroya seçilmekten çok uzaktaydım, bugün ise bunu bizzat milli takım teknik direktörü olarak yapabiliyorum. Bu, çok değer verdiğim büyük bir ayrıcalık. Tıpkı sizin katkılarınızı ne kadar yüksek takdir etsem de bunun asla yeterli olmayacağı gibi."

Habere göre Klopp, kapanış bölümünde eski profesyonellerden kendisine ve takımına açıkça destek vermelerini bir kez daha rica etti. "Ulusal takımımızı yeni başlangıcında, 2028 Avrupa Şampiyonası yolunda izlemeye ve desteklemeye devam etmeniz beni çok mutlu eder. Çünkü hepimiz milli takımız."

XXL milli maç arasında Almanya, Nations League’de açılışta Hollanda ile, iki kez Yunanistan ile ve Sırbistan ile karşılaşacak.