Arjantin Futbol Federasyonu, 2026 Dünya Kupası boyunca milli takımı ve oyuncularını hedef alan dezenformasyon kampanyasına karşı geniş çaplı bir hukuki mücadele başlatmaya hazırlanıyor.

Arjantin Milli Takımı 2026 Dünya Kupası finaline ulaştı, ancak İspanya'ya (1-0) kaybetti; karşılaşma iki uzatma devresine uzamıştı.

Turnuva boyunca Arjantin kendisini birçok tartışmanın merkezinde buldu; sahadaki kavgalar, hakem kararlarına ilişkin anlaşmazlıklar, oyuncuların davranışlarıyla ilgili suçlamalar ve final maçında sert olarak nitelenen oyun tarzlarına yöneltilen eleştiriler, ayrıca hızla yayılan bir paylaşım seli, son derece gergin bir ortamın oluşmasına katkıda bulundu.

Bunun yanı sıra, FIFA'yı çevreleyen komplo teorileri de güçlü bir şekilde gündemdeydi; bazı gözlemciler uluslararası yönetim kurulunu kimi maçlarda Arjantin'i kayırmakla suçlarken, diğerleri belirleyici aşamalarda maruz kaldıkları sert muameleyi kınadı.

Sosyal medya, dedikoduların, sahte fotoğrafların, bağlamından koparılmış video kliplerin ve asılsız suçlamaların yayıldığı gerçek bir dijital savaş alanına dönüştü; Arjantin Milli Takımı'na yakın kaynaklara göre bu, kontrolden çıkan bir kampanyayı besledi.

Arjantin'in "La Nación" gazetesine göre, Arjantin Futbol Federasyonu geniş çaplı bir hukuki karşılık vermeye hazırlanıyor.

İlk raporlar, 2026 Dünya Kupası boyunca oyuncular ve Arjantin Milli Takımı'na karşı yürütüldüğü iddia edilen dezenformasyon kampanyasını hedef alan kapsamlı bir hakaret davasına işaret ediyor.

Olası hukuki işlemler; yalan suçlamaların yayılmasını, değiştirilmiş ya da doğrulanmamış fotoğrafların kullanılmasını ve hiçbir kanıt olmaksızın içerik paylaşılmasını kapsıyor.

Arjantin Futbol Federasyonu yetkilileri, turnuva boyunca kuralların ihlal edildiğine inanıyor ve şimdi mahkeme önünde haklarını arıyor.

Bir avukat ekibinin, gelecekteki hukuki işlemleri desteklemek üzere güçlü bir dosya hazırlamak için hâlihazırda çalıştığı belirtiliyor.

Gazete, Arjantin Federasyonu'nun bu mücadeleyi şöhrete göre ayrım gözetmeksizin vermeyi amaçladığını ve büyük medya kuruluşlarının yanı sıra Instagram, TikTok ve benzeri sosyal medya platformlarındaki etkili hesapları da hedef alabileceğini belirtti.

En şaşırtıcı olanı ise, hakaret niteliğinde kabul edilen içeriklerin yayılmasına katıldıkları takdirde çok daha az takipçisi olan kullanıcıların bile hedef alınabileceği.

Federasyon tarafından görevlendirilen avukatlar şu anda ekran görüntülerini, paylaşımları, video kliplerini ve mahkemede delil olarak kullanılabilecek tüm belgeleri topluyor.

Önümüzdeki günlerde başka gelişmelerin de yaşanması bekleniyor; zira Arjantin yönetim kurulu, büyük bir sportif hayal kırıklığı ve derin medya yaraları bırakan bir Dünya Kupası'nın ardından kendi imajını ve milli takım oyuncularının imajını savunmaya kararlı görünüyor.