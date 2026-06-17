Dünya Kupası heyecanı sürerken… Hossam Hassan, eski Al-Ahly ve Zamalek yıldızını eleştiriyor

Mısır Milli Takımı Teknik Direktörü Hossam Hassan, Firavunlar’ın 2026 Dünya Kupası hazırlıklarıyla meşgul olduğu bir dönemde, Al-Ahly ve Zamalek’in eski yıldızı Reda Abdel-Aal aleyhine hukuki adım attı.

“Al-Masry Al-Youm” gazetesinin haberine göre, Hossam, avukat Ashraf Abdel Aziz’e, Abdel Aal’ın – eski Al-Ahly ve milli takım takım arkadaşı – son dönemde Firavunlar’ın teknik kadrosuna yönelttiği eleştiriler nedeniyle şikayette bulunması ve gerekli işlemleri başlatması talimatını verdi.

Ayrıca okuyun

FIFA'nın emriyle... Dünya Kupası basın toplantılarında bu dilin kullanılması yasak!

Eski Brezilya yıldızı: Fas en iyisiydi... Ancelotti'nin kararını anlamıyorum!

Abdelaziz, kendi ifadesiyle “kasıtlı olarak incitici eleştiriler, itibarını zedeleme ve Al-Amid’e yönelik sürekli karalama” nedeniyle Yüksek Medya Konseyi’ne şikayette bulunduğunu açıkladı.

Avukat, “Hüseyin Hasan’a yöneltilen eleştiriler kişiseldir ve Mısır Milli Takımı’ndaki performansı ve sonuçlarına yönelik teknik eleştirilerden çok uzaktır” diye devam etti.

Avukat, bir hafta önce Başsavcı Muhammed Şuki’ye Reda Abdül Aal aleyhine başka bir şikayette bulunduğunu da ekledi.

Ne oldu?

Abdel Aal, 2026 Dünya Kupası'nda Mısır'ın açılış maçında Belçika ile 1-1 berabere kalmasının ardından Hossam Hassan'ı eleştirmiş, özellikle Muhammed Salah ve İmam Ashour'u oyundan almasının yanlış olduğunu vurgulayarak, Mısır milli takım teknik direktöründen "adalet" talep etmişti.

Bu, Abdül Aal’ın eski takım arkadaşına yönelik ilk eleştirisi değildi. Ayrıca, Dünya Kupası kadrosunun açıklanmasının ardından bir video yayınlayarak, geçen sezon Mısır Süper Ligi’ni Zamalek’in kazanmasına rağmen teknik direktörün seçimlerini ve Al-Ahly oyuncularına daha fazla güvenmesini eleştirmişti.

Abdel Aal, Hossam Hassan’ın gelecekte “Kırmızı Dev”i çalıştırma isteği olduğunu ima ederek, bunun seçimlerinin ardındaki temel neden olduğunu belirtti.