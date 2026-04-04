Dünya Kupası hayali suya mı düşüyor? Neymar kariyerinin en uzun süreli cezasını bekliyor

Brezilya ve dünyanın gözü, yıldız oyuncu Neymar da Silva'ya çevrilmiş durumda. Santos'un Brezilya Ligi'nde Remo ile oynadığı ve Santos'un (2-0)

Zaferine rağmen Neymar kutlama havasında değildi, zira 4 maçta üçüncü sarı kartını gördü ve bu da onu Flamengo ile oynanacak bir sonraki maçtan men edecek.

Maçın ardından hakeme sert sözler sarf eden Neymar, şunları söyledi: "Her zaman aynı şey... Bu adil değil. Arkadan faul yaptılar ama hiçbir şey sayılmadı. Sadece itiraz etmek için yanına gittim ve ona 'Delirdin mi?' dedim. Ama beni tamamen görmezden geldi. Sanırım bugün kötü bir ruh haliyle uyandı ve maça bu şekilde geldi."

Ayrıca okuyun: İtalya'nın Dünya Kupası'na katılamamasının nedeni artık belli... Bosna maçı öncesi oyunculara yapılan felaket talimat!



Kameralar tarafından gülerek yaptığı bu açıklamalar, spor camiasında geniş bir tartışma yarattı ve Brezilya Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu'nu, özellikle de oyuncunun kariyeri boyunca benzer durumlara karışmış olması nedeniyle, 12 maça kadar varan bir ceza uygulamayı değerlendirmeye itti.

Federasyon, tutumunu yakın zamanda yaşanan bir olaya dayandırıyor. Red Bull Bragantino'nun savunma oyuncusu Gustavo Marques, kadın hakemlere karşı ayrımcı olduğu değerlendirilen açıklamaları nedeniyle 12 maçlık cezaya çarptırılmıştı.

Gözlemciler, Neymar'ın da benzer bir kaderi paylaşabileceğini düşünüyor, özellikle de hakem Sampaio'ya yönelik sözlerinin "aşağılayıcı ve sportmenlik dışı" olarak nitelendirilmesi nedeniyle.

34 yaşındaki Neymar, kariyerinde hassas bir dönemden geçiyor. Tekrarlanan sakatlıklar ve performans düşüşünün ardından 3 yıl sonra eski formuna kavuşmaya çalışıyor.

Ayrıca okuyun: Arap takımlarının Dünya Kupası'ndaki zorlu yolculuğu: Mısır için ideal, Fas ve Suudi Arabistan için zorlu, Cezayir için felaket



Bu sezon Santos ile 6 maçta 3 gol ve 3 asistle iyi bir başlangıç yapmasına rağmen, son davranışları Brezilya milli takımına dönüşünü zorlaştırabilir.

Yıl başından beri milli takımı yöneten teknik direktör Carlo Ancelotti, 2026 Dünya Kupası için ilk kadroların açıklanmasından önceki son uluslararası maçlarda Neymar'ı göz ardı ederek, yeni nesil oyunculara güvenmeyi tercih etti.

Kendisine Neymar'ın milli takıma çağrılma olasılığı sorulduğunda, net bir şekilde şöyle yanıt verdi: "Burada olan, oynayan ve parlayan oyuncular hakkında konuşmalıyız. Neymar Dünya Kupası'na %100 hazır olarak gelebilirse, onun için bir yer olacaktır, ancak şu anda mevcut kadrodan memnunum."

Neymar'ın Ekim 2023'ten beri milli takımda yer almaması ve saha içi ve dışı davranışları hakkındaki tartışmaların artması, uluslararası kariyerinin geleceğini tehlikeye atıyor. ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek olan gelecek Dünya Kupası'na katılmayı hayal etmeye devam etse de, uzun süreli bir ceza bu umutları tamamen yok edebilir.

Ayrıca okuyun: Perde arkasında gerginlik... Sızıntılar, Barcelona soyunma odasındaki bölünmeyi ortaya çıkarıyor

