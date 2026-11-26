Almanya millî oyuncusu Laura Freigang'ın kariyeri, tüm futbol faaliyetlerinden 16 ay men edilmesiyle beklenmedik biçimde durdu. Eintracht Frankfurt forveti, kaçırdığı birden fazla doping testine ilişkin uzlaşmanın ardından yaklaşan Kadınlar Dünya Kupası'nda forma giyemeyecek.

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Almanya hücum hattına ağır darbe

Almanya futbolunun önde gelen forvetlerinden Freigang'ın 16 ay futboldan men edilmesi büyük yankı uyandırdı. Almanya Futbol Federasyonu'nun (DFB) kararı kendisine bildirdiği haziran ayında resmen başlayan ceza, 28 yaşındaki forvetin gelecek yaz düzenlenecek Kadınlar Dünya Kupası'na katılmasını engelliyor.

Ceza, Ekim 2027'ye kadar profesyonel futbolla ilgili tüm faaliyetleri kapsıyor. Freigang, kondisyonunu yeniden kazanmak için bu tarihten iki ay önce antrenmanlara dönebilecek ancak ceza süresi dolana kadar resmî maçlarda kadroya alınamayacak.

Freigang'ın cezasının ayrıntıları ve sonuçları

Süreç, Eintracht Frankfurt forveti Freigang, Almanya Futbol Federasyonu (DFB), Ulusal Dopingle Mücadele Ajansı (Nada) ve Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (Wada) arasında uyuşmazlığın çözümüne yönelik bir anlaşmaya varılmasıyla sonuçlandı. Anlaşmaya göre 28 yaşındaki oyuncunun, 11 Mart 2025 ile 23 Şubat 2026 arasında bulunduğu yeri bildirme yükümlülüğünü ve/veya test yükümlülüklerini üç kez ihlal ettiği tespit edildi.

Karar kapsamında Freigang'ın 23 Şubat 2026'dan itibaren kaydettiği maç, gol ve asist sayıları dâhil tüm bireysel istatistikleri geçersiz sayılacak. Eintracht Frankfurt'un takım olarak aldığı sonuçlar ise değişmeyecek. Forvet, ceza öncesinde bu sezon Frauen-Bundesliga'da ilk 11'de başladığı 11 maçta altı gol atmış ve iki asist yapmıştı.

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Kulüp yetkililerinden karara tepki

Cezanın ağırlığına rağmen Eintracht Frankfurt yetkilileri, soruşturma sürerken forvetin tutumunu övdü. Kulübün kadın futbolundan sorumlu direktörü Katharina Kiel, son ayların zorluklarını ve men cezası ihtimaline rağmen Freigang'ın sahadaki etkisini vurguladı. Kulüpten yapılan açıklamada Frankfurt, 28 yaşındaki oyuncunun 30 Haziran 2027'de sona erecek mevcut sözleşmesi sonrasında kulüpteki geleceğinin koşullarını belirlemek üzere yakında görüşmelere başlanacağını da doğruladı.

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Kiel, "Varılan anlaşma, Eintracht Frankfurt için benzeri görülmemiş bir süreçte hem kulüp olarak bize hem de her şeyden önce Laura'ya netlik ve gelecek için plan yapma imkânı sağlıyor. Onun ve takımın son aylarda bu durumla başa çıkma biçimi ve Laura'nın çok zor bir dönemde sahadaki performansıyla bizzat örnek olması en yüksek takdiri hak ediyor. Uyuşmazlığın çözümü için anlaşmaya varılmış olsa da tespit edilen eksiklikler men cezasıyla sonuçlandı. Bu da kilit bir oyuncuyu kaybetmemiz anlamına geliyor" dedi.

Freigang 16 aylık men cezasına ilişkin sessizliğini bozdu

Freigang, cezaya verdiği yanıtta hiçbir zaman doping şüphesi altında olmadığını vurgularken bildirim yükümlülüklerini yerine getirme ve temiz sporun ilkelerini koruma sorumluluğunu kabul etti. Ancak 28 yaşındaki oyuncu, davasının dışarıdan göründüğü kadar basit olmadığını belirterek şunları söyledi: "Bir kez daha vurgulamak isterim ki hiçbir aşamada doping şüphesi altında olmadım. Bildirim yükümlülüklerine uyma sorumluluğumun ve temiz sporun öneminin farkındayım. Aynı zamanda davam, dışarıdan göründüğü kadar her zaman kesin çizgilerle ayrılmış değildi. Uzlaşmayı kabul etmem, davama ilişkin tüm değerlendirmeleri paylaştığım anlamına gelmiyor."

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Freigang, daha fazla hukuki girişimde bulunmama kararını, bunun getireceği ciddi maddi, zihinsel ve duygusal yükten kaçınmak için aldığını da açıkladı. Zorlu dönemi değerlendiren Freigang, "Geçtiğimiz birkaç ay benim için son derece zordu. Hukuki sürecin devam etmesi ciddi bir maddi, zihinsel ve duygusal yük getirecekti. Bu nedenle biraz huzur, netlik ve geleceğe dair bir bakış açısı bulmayı umarak bu yolu seçtim" dedi.

Freigang, durumun sonuçları nedeniyle ailesinden, Eintracht Frankfurt'tan, takım arkadaşlarından, Almanya millî takımından ve taraftarlardan da özür diledi. Oynayamayacak olmanın üzüntüsünü dile getirerek şöyle konuştu: "Bu durumun ailem, kulübüm, takımım, millî takım ve siz taraftarlar için de sonuçları olduğunun farkındayım. Bunun için özür dilemek istiyorum. Küçüklüğümden beri hayatımı spor şekillendirdi. Bir süre sahada olamamak, takımıma yardım edememek ve çok sevdiğim günlük hayatı yaşayamamak kalbimi kırıyor. Pes etmeyeceğim ve bir şekilde bunun üstesinden geleceğim."