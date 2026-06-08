Dünya Kupası hakemi, ABD'ye vardığında ülkeye girişine izin verilmedi ve derhal geri gönderildi

Voetbal International, ABD'den gelen haberlere dayanarak Omar Abdulkadir Artan'ın Dünya Kupası hayallerinin tehlikeye girdiğini bildirdi. Somali asıllı hakem, ABD'ye vardığında ülkeye girişine izin verilmedi.

Bu, Artan'ın kariyerindeki ilk Dünya Kupası olacaktı, ancak şu anda bu hayal belirsizliğe düştü. 34 yaşındaki hakem, ABD'ye vardığında ülkeye girişine izin verilmedi ve derhal geri gönderildi.

Bunun nedeni: Artan'ın geçerli bir vizesinin olmamasıydı. Daha önce Nairobi'deki Somali büyükelçiliğine başvurmuş ve diplomatik pasaportuyla Pazartesi günü Amerikan topraklarına ayak basacağını düşünmüştü.

Ancak bu plan suya düştü. Yerel yetkililer bu seyahat belgesini onaylamadı ve Artan'ı derhal geri gönderdi.

Artan'ın ABD'ye giriş izni alıp alamayacağı veya FIFA'nın bir yedek araması gerekip gerekmediği şu anda belirsiz. Futbol federasyonu bu konuda henüz bir açıklama yapmadı.

Artan, yıllardır Afrika'nın en iyi hakemlerinden biri olarak kabul ediliyor. 2025 yılında CAF tarafından Afrika'da yılın hakemi seçilmişti.

Başkan Donald Trump, son dönemde ülkeyi ve Somalili göçmenleri sert bir şekilde eleştiren birçok açıklama yaptı. Bu açıklamalar arasında Somali'nin "gerçek bir ülke bile olmadığı" ve oradaki durumun "kaotik ve sorunlu" olduğu yönündeki yorumlar da yer aldı. Bu söylemler uluslararası alanda eleştirilere yol açtı ve bu durumda Somalili yolcuların muamelesiyle ilgili ek sorular ortaya çıkardı.