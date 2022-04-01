Dünya Kupası grupları belli oldu: İspanya ile Almanya aynı grupta yer alacak

Tolga İnan
Getty

Katar'ın ev sahipliği yapacağı turnuvanın grupları Doha'da yapılan kura çekimiyle belirlendi.

Kasım ayında Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nın kura çekimi Cuma günü gerçekleştirildi. İspanya ile Almanya'nın aynı grupta yer alması dikkat çekerken; İngiltere, ABD ve İran'ın B Grubu'nda buluşması da kuranın önemli başlıklarından birini oluşturdu.

Turnuvanın açılış maçı 21 Kasım'da ev sahibi Katar'la Ekvador arasında oynanacak.

İşte tüm gruplar:

Editörün Seçtikleri

A Grubu

Katar

Hollanda

Senegal

Ekvador

B Grubu

İngiltere

ABD

İran

Avrupa playoff galibi

C Grubu

Arjantin

Meksika

Polonya

Suudi Arabistan

D Grubu

Fransa

Danimarka

Tunus

Kıtalararası playoff galibi

E Grubu

İspanya

Almanya

Japonya

Kıtalararası playoff galibi

F Grubu

Belçika

Hırvatistan

Fas

Kanada

G Grubu

Brezilya

İsviçre

Sırbistan

Kamerun

H Grubu

Portekiz

Uruguay

Güney Kore

Gana

İlk maçların programı

21 Kasım

Katar - Ekvador
Senegal - Hollanda
İngiltere - İran
ABD - Avrupa playoff galibi

22 Kasım

Arjantin - Suudi Arabistan
Meksika - Polonya
Fransa - Kıtalararası playoff galibi
Danimarka - Tunus

23 Kasım

İspanya - Kıtalararası playoff galibi
Almanya - Japonya
Belçika - Kanada
Fas - Hırvatistan

24 Kasım

Brezilya - Sırbistan
İsviçre - Kamerun
Portekiz - Gana
Uruguay - Güney Kore

Daha fazla okuma