Kasım ayında Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nın kura çekimi Cuma günü gerçekleştirildi. İspanya ile Almanya'nın aynı grupta yer alması dikkat çekerken; İngiltere, ABD ve İran'ın B Grubu'nda buluşması da kuranın önemli başlıklarından birini oluşturdu.

Turnuvanın açılış maçı 21 Kasım'da ev sahibi Katar'la Ekvador arasında oynanacak.

İşte tüm gruplar:

A Grubu Katar Hollanda Senegal Ekvador B Grubu İngiltere ABD İran Avrupa playoff galibi C Grubu Arjantin Meksika Polonya Suudi Arabistan D Grubu Fransa Danimarka Tunus Kıtalararası playoff galibi E Grubu İspanya Almanya Japonya Kıtalararası playoff galibi F Grubu Belçika Hırvatistan Fas Kanada G Grubu Brezilya İsviçre Sırbistan Kamerun H Grubu Portekiz Uruguay Güney Kore Gana

Arjantin ile Polonya, C Grubu'nda buluştu 👀



Ballon d'Or'un intikamını alabilecek mi? pic.twitter.com/C0gyncI8UC — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) April 1, 2022

İlk maçların programı

21 Kasım

Katar - Ekvador

Senegal - Hollanda

İngiltere - İran

ABD - Avrupa playoff galibi

22 Kasım

Arjantin - Suudi Arabistan

Meksika - Polonya

Fransa - Kıtalararası playoff galibi

Danimarka - Tunus

23 Kasım

İspanya - Kıtalararası playoff galibi

Almanya - Japonya

Belçika - Kanada

Fas - Hırvatistan

24 Kasım

Brezilya - Sırbistan

İsviçre - Kamerun

Portekiz - Gana

Uruguay - Güney Kore

