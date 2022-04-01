Dünya Kupası grupları belli oldu: İspanya ile Almanya aynı grupta yer alacak
Kasım ayında Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nın kura çekimi Cuma günü gerçekleştirildi. İspanya ile Almanya'nın aynı grupta yer alması dikkat çekerken; İngiltere, ABD ve İran'ın B Grubu'nda buluşması da kuranın önemli başlıklarından birini oluşturdu.
Turnuvanın açılış maçı 21 Kasım'da ev sahibi Katar'la Ekvador arasında oynanacak.
İşte tüm gruplar:
Editörün Seçtikleri
- ŞİMDİ NEREDELER | Fenerbahçe'nin 1999 UEFA Kupası şampiyonu Parma'yı yenen kadrosu
- Yüzüklerin Efendisi'nin Aragorn'u Viggo Mortensen nasıl Beşiktaşlı oldu?
- 2022 Dünya Kupası: Hangi takımlar Katar'daki finallere katılmaya hak kazandı?
- Roman Abramovich başkanlığındaki Göztepe, FM 22'de Süper Lig'in zirvesine çıktı
A Grubu
Katar
Hollanda
Senegal
Ekvador
B Grubu
İngiltere
ABD
İran
Avrupa playoff galibi
C Grubu
Arjantin
Meksika
Polonya
Suudi Arabistan
D Grubu
Fransa
Danimarka
Tunus
Kıtalararası playoff galibi
E Grubu
İspanya
Almanya
Japonya
Kıtalararası playoff galibi
F Grubu
Belçika
Hırvatistan
Fas
Kanada
G Grubu
Brezilya
İsviçre
Sırbistan
Kamerun
H Grubu
Portekiz
Uruguay
Güney Kore
Gana
İlk maçların programı
21 Kasım
Katar - Ekvador
Senegal - Hollanda
İngiltere - İran
ABD - Avrupa playoff galibi
22 Kasım
Arjantin - Suudi Arabistan
Meksika - Polonya
Fransa - Kıtalararası playoff galibi
Danimarka - Tunus
23 Kasım
İspanya - Kıtalararası playoff galibi
Almanya - Japonya
Belçika - Kanada
Fas - Hırvatistan
24 Kasım
Brezilya - Sırbistan
İsviçre - Kamerun
Portekiz - Gana
Uruguay - Güney Kore