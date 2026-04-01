Dünya Kupası fiyaskosunun ardından... İtalyan Futbol Federasyonu, Inzaghi'nin göreve getirilmesi konusundaki tutumunu açıkladı

İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriel Garvinya, Al-Hilal kulübünün teknik direktörü İtalyan Simeone Inzaghi ile milli takımın teknik direktörlüğünü önümüzdeki dönemde resmi olarak üstlenmesi için görüşmeler yapıldığını doğruladı.

İtalya milli takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa play-off finallerinde Bosna-Hersek ile normal süre ve uzatmalarda 1-1 berabere kaldıktan sonra penaltılarda 4-1 yenilerek büyük bir şok yaşadı.

Bu mağlubiyetle Azzurri, 2018 ve 2022'den sonra üst üste üçüncü kez Dünya Kupası'na katılma şansını kaçırdı ve bu acı başarısızlık, teknik direktör Gennaro Gattuso'nun geleceğini büyük ölçüde tehlikeye attı.

Garvinya, Suudi Arabistan'ın "Al-Youm" gazetesine yaptığı açıklamada, "İtalya milli takımının Simone Inzaghi ile yaptığı görüşmeler tamamen yalan haberler ve bu konuda dolaşan söylentiler kesinlikle doğru değil" dedi.

Simeone Inzaghi, milli takımın teknik direktörü Fransız Hervé Renard'ın durumunun belirsizliği nedeniyle, Dünya Kupası sırasında Suudi milli takımının başına geçmesi için şu anda gündemde olan seçeneklerden biri.

