İspanya Futbol Federasyonu, Uluslararası Futbol Federasyonu FIFA'nın, Dünya Kupası finalinin ardından yaşanan olaylar gerekçesiyle Barcelona orta saha oyuncusu Gavi hakkında soruşturma açmasının ardından, oyuncuyu savunmak için hukuki girişimlerini başlattı. Söz konusu finalde İspanya Milli Takımı, Arjantin'i uzatmaların ardından yenerek şampiyonluğa ulaşmıştı.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesine göre İspanya Federasyonu, oyuncuya yönelik olası bir cezayı iptal ettirmek amacıyla, önümüzdeki salı günü dolacak süre bitmeden itiraz dilekçesini hazırlamak üzere çalışıyor. FIFA'nın disiplin talimatlarına göre, sportmenlik dışı davranış sergilediğinin kanıtlanması halinde oyuncu en az bir maç men cezası tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor.

İspanya Federasyonu'nun savunması, Gavi'nin olayda saldıran taraf olmadığı, aksine Arjantin Milli Takımı oyuncusu Leandro Paredes'in saldırısına maruz kaldığı esasına dayanıyor. Federasyon, maç görüntülerinin, bitiş düdüğünün ardından çıkan arbedeler sırasında Barcelonalı oyuncunun itilip yere düştüğünü gösterdiğini vurguluyor.

Olayın başlangıcı, Paredes ile İspanya defans oyuncusu Eric Garcia arasında yaşanan bir tartışmaya dayanıyor. Arjantinli oyuncunun rakibini sert bir şekilde itmesinin ardından Gavi bu davranışa itiraz etmek için araya girdi ve durum iki takım oyuncuları arasındaki gerginliklerle büyüyerek Paredes'in kırmızı kart görmesiyle sonuçlandı.

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İspanya Federasyonu ayrıca, Dünya Kupası sırasında bir maç men cezası alan, ardından FIFA'nın cezanın uygulanmasını bir yıl süreyle ertelemeye karar verdiği ABD'li forvet Folarin Balogun ile ilgili yakın tarihli bir disiplin emsaline dayanmayı da değerlendiriyor.

İspanya Federasyonu, suçlamanın tamamen düşürülmemesi halinde Gavi için de benzer bir muamele görmeyi umuyor.

FIFA Disiplin Kurulu, final sonrası olaylara karışan bir dizi kişi hakkında soruşturma başlatmıştı. Karar, Gavi'nin yanı sıra Arjantinli Leandro Paredes, Nahuel Molina, Thiago Almada ile teknik ekip üyesi Roberto Ayala'yı kapsıyor.

Paredes, Molina ve Ayala saldırı suçlamasıyla soruşturulurken, Gavi, Almada ve Molina sportmenlik dışı davranış suçlamasıyla karşı karşıya. Dava, ilgili tarafların sunduğu dilekçeler incelendikten sonra sonuca bağlanacak.