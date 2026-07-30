2026 Dünya Kupası'nın İspanya ile Arjantin arasında oynanan final maçını yöneten Sloven hakem Slavko Vincic, karşılaşmaya damga vuran olaylar hakkında sessizliğini bozdu.

Vincic, bazı tartışmalı pozisyonlara sahne olan ve İspanya'nın iki devrelik uzatmaların ardından 1-0 kazandığı Dünya Kupası final maçının ardından hakemliği bıraktığını açıkladı.

Sloven hakem, Sloven "Sport" gazetesine açıklamalarda bulundu ve maç sırasında Arjantin'in kaptanı Lionel Messi ile yaptığı konuşma sorulduğunda şöyle yanıt verdi: "Bu konuşmayı sahada bırakacağım. Ancak Messi'nin sportmence davrandığını söyleyebilirim." Bu sözlerle, taraftarların Arjantinli yıldızla yaptığı diyaloğa ilişkin olası şüphelerini gidermeyi amaçladı.

Dünya Kupası finalini yönetmek için seçilmesi konusunda ise "Marca" gazetesinin aktardığına göre şunları ekledi: "Başlangıçta bir şok oldu. Ardından, dünyanın en büyük spor etkinliğinde, bu önemli sahnede Slovenya'yı temsil edecek olan hakem ekibimizle gurur duydum. Ayrıca Slovenya Futbol Federasyonu ve hakem kurulu ile de gurur duydum."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunun büyük bir sorumluluk olduğunu biliyordum. Bu güvene layık olmak ve maçı başarıyla tamamlamak zorundaydık."

Devamında şunları söyledi: "Bu Dünya Kupası maçı, iki dünya futbol gücü arasındaki karşılaşmanın önemi göz önüne alındığında hakem ekibi üzerinde muazzam bir baskı oluşturdu."

Maç boyunca kendisinin ve meslektaşlarının performansı hakkında ise şöyle devam etti: "Bütün bir hakemlik kariyeri tek bir maça sığdırılıyor. Stratejimizin doğru olduğunu düşünsem de sorumluluk muazzam."

Sloven hakem, fırsattan yararlanarak maçlar sırasında video yardımcı hakem (VAR) teknolojisinin en iyi şekilde kullanılmasını savundu ve şunları söyledi: "Hata, kaydın incelenmesiyle düzeltilebilir. Modern futbolun hızıyla birlikte, her şeyi görmek imkânsız. Teknolojinin yardımı olmadan hakemlik yapmayı hayal edemiyorum."