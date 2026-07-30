Dünya Kupası finalinin hakemi ilk kez konuştu: Enzo'yu attığım için pişman değilim

İspanya ile Arjantin arasında oynanan Dünya Kupası finalinin hakemi Slovenyalı Slavko Vincic sessizliğini bozdu ve kariyerinin en önemli maçı hakkında, ayrıca karşılaşmada en çok konuşulan an olan Lionel Messi ile yaptığı diyalog ve Enzo Fernandez'i oyundan atma kararı hakkında açık açık konuştu.

İspanyol "Sport" gazetesine verdiği ve gollerin atılmadığı 120 dakikaya uzanan finaldeki performansını değerlendirdiği röportajda Vincic, iki takımın oyun tarzları arasındaki büyük tezat nedeniyle maçı yönetmenin kolay olmadığını vurguladı. İspanya topa sahip olmaya çalışırken, Arjantin oyunu kesintiye uğratmaya çalıştı.

Tek kırmızı kart: Messi doğru davrandı

Slovenyalı hakem, maçtaki en önemli kararının Enzo Fernandez'i ikinci sarı karttan oyundan atmak olduğunu değerlendirdi ve bu kararı doğru olarak nitelendirerek Arjantin tarafından bile hiçbir itiraz görmediğini belirtti.

Ancak ilgiyi üzerine çeken an, Arjantin kaptanı Lionel Messi ile yaptığı konuşma oldu. Vincic diyaloğun ayrıntılarını açıklamayı reddetti, ancak Arjantinli yıldızın davranışını güçlü bir şekilde savundu.

Vincic şunları söyledi: "Messi ile konuşmam mı? Onu sahaya bırakıyorum, ama şunu söyleyebilirim ki yüksek bir sportmenlik ruhuyla ve tamamen doğru şekilde davrandı." Bu sözler, Messi'nin kararlarını kabul ettiğine ve bu tür maçlarda birçok kişinin yaptığı gibi kendisine baskı yapmadığına açık bir gönderme niteliğindeydi.

Şöyle ekledi: "Bu bir Dünya Kupası finali. Oyuncuların zihniyeti ve tepkileri farklıdır ve maçın öneminden dolayı her şeyi anlamak zorundasınız. Maçtan sonra konuşulan bir konu olmadık, bu da işimizi iyi yaptığımızın kanıtı. Hakemlik stratejimizin doğru olduğunu düşünüyorum."

Devam etti: "Tüm hakemlik geçmişiniz tek bir maça bağlı olduğunda sorumluluk muazzam oluyor. İşin büyük kısmının maçı yönetmeye odaklanacağını biliyordum: maçı ne zaman durduracağıma ve oyunun devam etmesine ne zaman izin vereceğime."

Atamadaki şaşkınlık ve karanlık bir geçmiş

46 yaşında hakemliği bırakacağını açıklayan Vincic, dünyanın en büyük finalini yönetmek üzere görevlendirilmeyi beklemediğini itiraf etti.

Şöyle konuştu: "Başlangıçta şaşkınlık hissettim, ancak daha sonra bu önemli sahnede, dünyanın en büyük spor etkinliğinde Slovenya'yı temsil edecek ekibimizle gurur duydum."

Slovenyalı hakem, Bosna-Hersek'te bir kulübede 25 başka kişiyle birlikte fuhuş, silah ve uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı bir davada gözaltına alındığı tartışmalı geçmişini de göz ardı etmedi.

Olayla ilgili şu yorumu yaptı: "Bununla hiçbir ilgim yok, bir öğle yemeği davetini kabul ettim ve bunun yaptığım en büyük hata olduğu ortaya çıktı. Bundan pişmanım."