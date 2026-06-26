2026 Dünya Kupası Finali’ne ev sahipliği yapacak olan New Jersey’deki “MetLife” Stadyumu’nun zeminine yönelik eleştiriler giderek şiddetleniyor; Bu stadyumda oynanan bir dizi maçın ardından, oyuncular ve antrenörler, ardından da uluslararası medya kuruluşları, “böylesine büyük bir etkinliğe yakışmayan” olarak nitelendirilen saha zeminini kınamak için seslerini yükselttiler; hatta bazı sesler, Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) ‘dan final maçının acilen başka bir stadyuma taşınmasını talep edecek kadar ileri gitti.

Alman “Bild” gazetesi, dün Perşembe akşamı Almanya ile Ekvador arasındaki maçın ardından sert bir yorumda bulunarak, o karşılaşma sırasında sahanın içinde bulunduğu içler acısı durumun kabul edilemez olduğunu ve FIFA’nın finali başka bir stadyuma taşımayı ciddi olarak düşünmesi gerektiğini vurguladı. Bu açıklama, Dünya Kupası’nın başlamasından bu yana artan endişenin boyutunu yansıtıyor, Zira stadyum, Fas ile Brezilya arasında oynanan açılış maçından bu yana sürekli eleştirilere maruz kalıyor; gözlemciler, futbol dünyasının en önemli etkinliğine ev sahipliği yapması beklenen bu stadyumdaki oyun koşulları konusunda ciddi endişelerini dile getirmişlerdi.

"Foot Mercato" sitesinin aktardığına göre, yıldız oyuncular da büyük memnuniyetsizliklerini gecikmeden dile getirdiler. Brezilyalı Vinícius Júnior, Fas maçı sonrasında ilk uyarıyı yapan isim oldu ve aşırı sıcağın zemini rekor hızda kurutarak topun hareketini engellediğini ve oyuncuların kendi ritimlerini dayatmalarını imkansız hale getirdiğini belirtti. Takım arkadaşı Bruno Guimarães de bu görüşü destekledi; hatta şikayetler, Senegal maçı sonrasında Fransız kampına kadar uzandı. Yıldız oyuncu Adrien Rabiot, burayı bir stadyum olarak adlandırabileceklerini bilmediğini belirterek, sahayı sert ve katı bir suni çim olarak nitelendirdi.

Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps ise krizin teknik analizini yaparak, sahanın hemen altında beton bir tabakanın bulunmasının çim liflerini çok kısa hale getirdiğini ve topun sekme şeklini değiştirdiğini açıkladı. ayrıca toprakta yeterli derinlik olmadığı için oyuncuların çivili krampon kullanmalarını engellediğini belirtti. Uzmanlar bunu, çimin aşırı kesilmesinin yanı sıra, farklı kalite ve renkteki çim yamalarının rastgele “yamalanması” ile açıklıyor; bu da homojenliğin bozulmasına ve topun bir bölgeden diğerine düzensiz bir şekilde sekmesine neden oluyor.

Karar turlarına yaklaşırken, durumun derhal düzeltilmemesi halinde alternatif bir seçenek aramak ve finali başka bir yere taşımak için FIFA üzerindeki baskı artıyor; özellikle de “MetLife” Stadyumu’nun klimalı bir tavanın olmaması gibi ek bir kusuru bulunması, oyuncuları değişken hava koşullarının ve boğucu sıcağın insafına bırakıyor. En büyük çelişki ise, ABD’nin sahip olduğu ve elenen son derece teknolojik stadyumlar varken, bu stadyumun dosyasının 2026 Dünya Kupası Organizasyon Komitesi’nin en büyük baş ağrısı haline gelmesidir.