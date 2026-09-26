İspanya, İspanya Futbol Federasyonu'nun ülkenin büyük futbol müsabakaları ve etkinliklerine ev sahipliği yapan bir merkez olarak konumunu güçlendirme çabaları çerçevesinde, UEFA Uluslar Ligi'nin final aşamasına ev sahipliği yapmak için başvuruda bulunacak.

İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Rafael Louzán, cumartesi akşamı İngiltere karşısında alınan galibiyetin (3-2) ardından Wembley Stadı'nın karışık bölgesinde yaptığı açıklamada, ülkesinin yarı final ve final müsabakalarına ev sahipliği için adaylık başvurusunda bulunacağını belirterek, dosyanın Madrid'deki Santiago Bernabéu ile Valladolid'deki José Zorrilla statlarını kapsadığını ifade etti.

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Bu adım, İspanya'nın en önemli futbol organizasyonlarını düzenlemedeki varlığını sürdürerek güçlendirdiği bir dönemde geliyor; zira ülke, Fas ve Portekiz'in yanı sıra, ayrıca Arjantin, Uruguay ve Paraguay'da düzenlenecek 3 kutlama maçına da tanıklık edecek olan 2030 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapıyor.

İspanya tarafının finali kendi topraklarında düzenleme konusundaki ısrarı göz önüne alındığında, Santiago Bernabéu, 2030 Dünya Kupası final maçına ev sahipliği yapmaya aday en önemli statlardan biri olarak öne çıkıyor.

Louzán, İspanya ile İngiltere'nin UEFA Uluslar Ligi'ndeki karşılaşması öncesinde İspanyol "Onda Cero" radyosuna yaptığı açıklamalarda, ülkesinin ev sahipliği yapan 11 kentiyle turnuvanın "ağırlığını taşıdığını" söyledi ve şöyle devam etti: "Her şey İber Yarımadası'nda başladı ve orada, İspanya'da o büyük final maçıyla bitmesi gerekiyor."

Buna karşılık, Fas Futbol Federasyonu Başkanı Fevzi Lekjaa, bu ay içinde, Dünya Kupası finalinin, inşası süren ve öngörülen kapasitesi 115 bin seyirci olan yeni II. Hasan Stadı'nda düzenleneceğini açıkladı.

Bununla birlikte, FIFA gelecek Dünya Kupası finaline hangi stadın ev sahipliği yapacağını henüz kesinleştirmedi.

Barcelona'nın statı Spotify Camp Nou ise, UEFA İcra Kurulu'nun kararıyla 2029 UEFA Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği hakkını elde etmişti.



