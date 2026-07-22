Arjantinli yıldız Lionel Messi, ülkesinin milli takımının Dünya Kupası unvanını korumada başarısız olmasından birkaç gün sonra, 2026 Amerika Futbol Ligi Yıldızlar Maçı'nda yer almayacak.

Arjantin, geçtiğimiz pazar günü oynanan 2026 Dünya Kupası finalinde İspanya'ya uzatma dakikalarında karşılıksız bir golle mağlup oldu; böylece Messi ve takım arkadaşları, Katar 2022'de kazandıkları unvanı korumayı başaramadı.

Milli takımdaki takım arkadaşlarının çoğu Avrupa sezonu sonu iznine ayrılmış olsa da, 39 yaşındaki Messi hâlâ kulübü Inter Miami ile bu sezonun mücadelelerine bağlı durumda.

Bununla birlikte, Arjantin kaptanının sahalara dönüşü hemen olmayacak. ESPN ağına göre, Messi'nin bu ayın 29'unda Charlotte şehrindeki Bank of America Stadyumu'nda yapılması planlanan ve Amerika Ligi yıldızlarını Meksika Ligi'ndeki emsalleriyle bir araya getiren Yıldızlar Maçı'nda yer alması beklenmiyor.

Messi ve hem milli takımdaki hem de Inter Miami'deki takım arkadaşı Rodrigo De Paul, karşılaşmayı oynamak üzere seçilen Amerika Ligi yıldızları listesinde yer alıyordu; ancak Messi, üst üste ikinci kez etkinlikten uzak kalmayı planlıyor.

Uzak kalma kararı, oyuncuların sezon bitiminden sonra en az 21 günlük bir dinlenme süresi almaları gerektiğini öngören Uluslararası Profesyonel Futbolcular Federasyonu "FIFPro"nun tavsiyelerine uyum çerçevesinde geliyor.

Messi resmî olarak hâlâ Amerika Ligi sezonunun ortasında olsa da, Arjantin'in Dünya Kupası finaline kadar uzanan yolundaki tüm maçlarını oynadı.

Şimdiye kadar Messi'nin uzak kalma süresi kesin olarak netleşmedi; ancak raporlar, oyuncunun Inter Miami'nin Chicago Fire ve Montreal'e karşı oynayacağı önümüzdeki iki maçta kesin olarak yer almayacağını doğruluyor ve önümüzdeki çarşamba günkü Yıldızlar Maçı'nın tarihine kadar uzak kalmasının sürmesi ağır basıyor.

Messi geçen sezon, Ligin onayını almadan Yıldızlar Maçı'na katılmadığı için ceza almıştı; ancak bu kez benzer bir cezanın uygulanması, istisnai koşullar ile Dünya Kupası finali ile gösteri maçının tarihi arasındaki sürenin darlığı göz önünde bulundurulduğunda uzak bir ihtimal olarak görünüyor.

Inter Miami teknik direktörü Guillermo Hoyos ise dün salı günü gazetecilere yaptığı açıklamalarda, Arjantinli yıldızın antrenmanlara ve maçlara dönüşü için şimdiye kadar belirlenmiş bir tarih bulunmadığını söyledi.