Dünya Kupası finali stadyumu eleştirilerin hedefinde... "Bu stadyumdan daha kötüsünün olduğunu sanmıyorum"

Dünya çapında milyonlarca kişinin gözü 2026 Dünya Kupası finaline çevrilmişken, heyecan sadece yeşil sahayla sınırlı kalmadı, sahanın dışına da yayıldı. İspanyol "Marca" gazetesi, İspanya ile Arjantin arasında oynanacak ve ilk yarısı golsüz berabere biten maçla eş zamanlı olarak, maça ev sahipliği yapacak stadyuma yönelik sert eleştirileriyle geniş çaplı bir tartışma başlattı.

New York/New Jersey Stadyumu, İspanya ve Arjantin milli takımlarını bir araya getirecek 2026 Dünya Kupası finaline ev sahipliği yapıyor. Her iki takım da bu karşılaşmada dünya futbolunun zirvesine çıkmayı ve tarihsel başarılarına yeni bir şampiyonluk eklemeyi hedefliyor.

Etkinliğin önemine rağmen, İspanyol “Marca” gazetesi stadyuma sert eleştiriler yöneltti ve “Dünya Kupası finali için bundan daha kötü bir stadyum olduğunu sanmıyorum” dedi. Bu açıklama, Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA)’nın final maçına ev sahipliği yapacak stadyum seçimiyle ilgili tartışmalara yol açtı.

İspanya milli takımı, yarı finalde Fransa’yı 2-0 mağlup ederek finale yükselirken, Arjantin milli takımı ise İngiltere karşısında geriye düşmesine rağmen maçı 2-1’lik heyecan verici bir galibiyetle çevirerek finale adını yazdırdı. Böylece şampiyonluk unvanını savunma yolunda ilerleyen Arjantin, "La Roja" ile merakla beklenen bir futbol zirvesinde buluşacak.