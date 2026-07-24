Deneyimli Arjantinli defans oyuncusu Nicolas Otamendi, geçtiğimiz pazar günü 2026 Dünya Kupası finalinde İspanya'ya karşı alınan acı yenilginin (uzatmalar sonucu 0-1) ardından, 17 yıl süren dolu dolu milli takım kariyerine "Albiceleste" formasıyla perdeyi indirdi.

38 yaşındaki Otamendi, bugün cuma sabahının erken saatlerinde "Instagram" hesabında paylaştığı uzun ve dokunaklı bir mesajla resmi kararını duyurdu ve böylece Arjantin futbolunun altın neslinin en önemli direklerinden birinin sayfasını kapattı.

Altınla süslenmiş bir kariyer ve ölümsüz rakamlar

Otamendi, A Milli Takım'daki yolculuğuna 2009 yılında başladı ve o tarihten bu yana 139 milli maça çıkarak bu karşılaşmalarda 8 gol kaydetti. Ayrıca savunmadaki sağlamlığıyla, başında 2022 Dünya Kupası'ndaki tarihi başarının yer aldığı 4 büyük kupada ülkesinin şampiyonluğuna katkı sundu.

Son dönemde Arjantin defans oyuncuları hiyerarşisindeki sıralaması gerilemiş olsa da, 2026 Dünya Kupası'nda 7 maçta forma giyerek güçlü bir şekilde sahnedeydi. Bu maçlar arasında, ilk yarının bitimine az bir süre kala sakatlanan Lisandro Martinez'in yerine oyuna girdiği final karşılaşması da vardı.

"Hayatımın en büyük onuru"

Otamendi veda mesajında şunları yazdı: "Bugün, tüm kariyerimin en zor kelimelerini yazmak zorunda buluyorum kendimi. Küçüklüğümden beri hayalim Arjantin Milli Takımı'nın formasını giymekti ve bu, futbolun bana bahşettiği en büyük ayrıcalıktı."

Fransız RMC kanalının aktardığına göre şunları ekledi: "Bu formayı, milyonlarca Arjantinli için ne ifade ettiğinin tam bilinciyle, gururla, canımla ve ruhumla savundum. Kader, son maçımın Dünya Kupası finali olmasını istedi. Umduğumuz sonucu elde edemedik, ancak bu grubun son saniyeye kadar her şeyini ortaya koyduğunu bilerek, başım dik bir şekilde ayrılıyorum."

Defans oyuncusu şöyle devam etti: "Bir damla terini bile esirgemeyen birinin iç huzuruyla veda ediyorum. Hiçbir zaman çabadan kaçınmadım, inanmaktan asla vazgeçmedim ve bu formayı giymeyi her zaman hayatımın en büyük onuru olarak gördüm."

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Taraftarlara özel teşekkür ve gelecek nesle bir mesaj

Benfica, Manchester City, Porto ve Valencia gibi büyük kulüplerin renklerini savunan yıldız, Arjantinli taraftarlara teşekkür etmeyi de unutmadı: "Koşulsuz sevginiz için, her bayrak için, her tezahürat için, iyi anlardaki ve özellikle en zor dönemlerdeki her destek için taraftarımıza teşekkür ederiz. Sizin sayenizde, İstiklal Marşı her çalındığında, sadece 11 oyuncu olduğumuzu değil, tek bir hayali savunan milyonlar olduğumuzu hissediyorduk."

Otamendi, gelecek nesillere motive edici bir mesaj gönderdi: "Bugün bu formayı giymeye devam edecek olanlara, kalbimin derinliklerinden şunu söylüyorum: İnanmaktan asla vazgeçmeyin. Aşılması imkânsız gibi görünen sert darbeler olacak, ancak bu forma, kendisini alçakgönüllülük, fedakârlık ve sevgiyle savunanı her zaman ödüllendirir. Başınızı dik tutun, savaşmaya devam edin ve hiçbir yenilginin umudunuzu çalmasına izin vermeyin. Tarihimizin bir sonraki bölümünün size ait olduğuna eminim."

Mesajını ölümsüz sözlerle noktaladı: "Bugün Arjantin Milli Takımı'na veda ediyorum, ama bunu ülkemi temsil etmenin büyük gururuyla yapıyorum. Çünkü kupalar tarihe yazılır, ancak bu renklere duyulan sevgi ömür boyu sürer. Arjantin'e teşekkür ederim, dünya şampiyonu olma ve var olan en güzel formayı giyme hayalimi gerçekleştirmeme izin verdiğiniz için teşekkür ederim. Milli takıma elveda."

Belirtmek gerekir ki Otamendi'nin bıraktığı kariyer yalnızca milli takım düzeyiyle sınırlı; kendisi kısa süre önce Arjantin kulübü River Plate'e transfer olmasının ardından kulüpler seviyesindeki futbol kariyerini sürdürecek.