Dünya Kupası finali öncesinde New York’ta yaşanan duman nedeniyle… Trump, Kanada’ya sert çıkıştı ve tehditlerde bulundu

ABD Başkanı Donald Trump, Arjantin ile İspanya arasında oynanacak 2026 Dünya Kupası finali öncesinde Kanada’ya yönelik sertleşen bir tavır sergiledi. Trump, orman yangınlarından kaynaklanan yoğun dumanın ABD’nin kuzeydoğusundaki hava kalitesinin bozulmasından Ottawa’yı sorumlu tuttu ve Kanada ürünlerine yeni gümrük vergileri uygulamakla tehdit etti.

New York şehri ve çevresi, Kanada’da devam eden orman yangınlarından gelen duman bulutlarının ABD’nin kuzeyindeki geniş bölgeleri, aralarında New Jersey eyaletindeki “MetLife” Stadyumu’nda düzenlenecek Dünya Kupası final maçına ev sahipliği yapan bölge de dahil olmak üzere, kaplamasının ardından son birkaç gündür hava kalitesinde belirgin bir düşüş yaşıyor.

Trump, “Truth Social” platformu üzerinden, “ABD, hiç gerek yokken kirli, kirliliğe maruz kalmış ve sağlığı tehdit eden havaya maruz kalıyor; bu kesinlikle kabul edilemez” diye yazdı ve krizi görüşmek üzere Kanada Başbakanı Mark Carney ile iletişime geçeceğini vurguladı.

ABD Başkanı, Kanada yetkililerini orman yönetiminde ihmalkar olmakla suçlayarak, yangınların yayılmasını önlemeye yardımcı olacak temel bakım çalışmalarını ve bitki kalıntılarının temizlenmesini yapmadıklarını belirtti ve ardından, “kasıtlı ihmal” olarak nitelendirdiği bu durum nedeniyle Kanada mallarına ek gümrük vergileri uygulamakla tehdit etti.

Buna karşılık, Kanada Acil Durum Yönetimi Bakanı Eleanor Olshevsky, iki ülke hükümetleri arasında sürekli iletişim olduğunu vurgulayarak, Kanada ve ABD arasında orman yangınlarıyla mücadelede uzun bir işbirliği geçmişi olduğunu belirtti.

Bakan, Kanada’nın çevresel afet risklerini azaltma çabaları kapsamında 2020 yılından bu yana orman koruma ve yangın önleme programlarına yaklaşık 12 milyar dolar yatırım yaptığını da sözlerine ekledi.

Kanada Ortak Orman Yangınları Mücadele Merkezi’nin en son verilerine göre, şu anda ülke genelinde yaklaşık 950 aktif yangın bulunuyor ve bunların büyük bir kısmı, özellikle Ontario eyaletinde, hâlâ kontrol altına alınamadı.

ABD’de ise “IQAir” sitesinin endeksine göre Detroit, dünyanın en kirli şehirleri listesinin başında yer alırken, Washington ve Chicago da en çok etkilenen şehirler arasında yer aldı. Bu durum karşısında yetkililer, vatandaşlara açık alanlarda bulunmaktan kaçınmalarını veya gerektiğinde maske takmalarını tavsiye etti.

Bu durumlar, hava kalitesinin Dünya Kupası finaline etkisiyle ilgili endişeleri artırdı; özellikle de maç açık bir stadyumda oynanacakken, geçtiğimiz günlerde sarı sis New York semalarını kaplamış ve bazı anlarda Manhattan silüetini gizlemişti.

Hava kalitesinde nispi bir iyileşme görülse de, ABD Meteoroloji İdaresi duman yoğunluğunun yeniden artabileceği konusunda uyarıda bulundu; hafta sonu boyunca beklenen gök gürültülü fırtınaların ise koşulları kademeli olarak iyileştirmesine katkıda bulunacağı belirtildi.

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