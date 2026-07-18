Dünya Kupası finali öncesinde… Messi, 22 yıl önce İspanya milli takımının teknik direktörünü nasıl utandırmıştı?

Futbolda, maçın başlangıç düdüğünden yıllar önce başlayan ve turnuvalar geçip roller değişse de ayrıntıları hafızalarda yer eden karşılaşmalar vardır. Bu hikayelerden biri, 2004 yılında Lionel Messi ile Luis de la Fuente’yi ilk kez bir araya getiren olaydır. O zamanlar biri şöhrete doğru yol alan genç bir yetenek, diğeri ise Sevilla’nın genç takımının teknik direktörüydü. Yirmi iki yıl sonra, bu iki isim yeni bir karşılaşmaya hazırlanıyor; ancak bu kez dünyanın en büyük futbol sahnesinde, 2026 Dünya Kupası finalinde.

O gün, 15 Mayıs 2004'tü. Luis de la Fuente, "Ministadi" stadyumunda oynanan İspanya Gençler Kral Kupası son 16 turu rövanş maçında Sevilla Genç Takımı'nı Barcelona karşısında yönetiyordu. O dönemde herkes, “La Masia” akademisinin en parlak yeteneklerinden biri olarak adını duyurmaya başlayan 16 yaşındaki Lionel Messi’den bahsediyordu.

Maç, genç Arjantinli yıldızın olağanüstü bir performansı ile sona erdi. Messi, Sevilla kalesine Barcelona’nın dört golünü de atarak takımını zafere taşıdı ve de la Fuente’yi onu durdurmanın hiçbir yolunu bulamayan bir durumda bıraktı. Bu, Rosario’lu gencin sahip olduğu yeteneğin büyüklüğünü dünyaya gösteren ilk gecelerden biriydi.

İki on yıldan fazla bir süre sonra, bu iki isim yeniden karşı karşıya geliyor, ancak durum tamamen farklı. Messi, tarihin en büyük futbolcularından biri haline gelirken, De la Fuente ise İspanya Milli Takımı’nın başına geçti; bu kez Pazar günü New York’ta oynanacak final maçında Dünya Kupası şampiyonluğu için rekabet edecekler.

İspanya milli takım teknik direktörü, final maçı öncesindeki basın toplantısında bu anıyı gülümseyerek hatırladı ve şöyle dedi: “Lionel Messi ile Sevilla’da genç takımın antrenörlüğünü yaparken tanıştım. Messi adında bir çocuk hakkında çok şey duymuştum. Başlangıçta ona sıkı bir markaj uyguladık, ancak 70. dakikada onu markaj altında tutan oyuncu sarı kart gördü, ben de onu değiştirmeye karar verdim. Ardından Messi, 15 dakika içinde dört gol attı. Bu sefer ona bire bir markaj uygulamayacağız, gerçi onlar da bizim oyuncularımızı izleyecekler,” dedi şakayla karışık.

O dört gol sadece olağanüstü bir maç değil, yeni bir futbol efsanesinin ana hatlarını çizmeye başlayan muhteşem bir sezonun devamıydı. 2003-2004 sezonunda Messi, Barcelona B, Barcelona A, Barcelona C ve Barcelona B takımlarında 37 resmi maça çıktı; ayrıca A takımla ilk kez bir hazırlık maçında forma giydi ve bu maçlarda 35 gol attı.

Ayrıca İspanya Gençler Kral Kupası’nın en parlayan yıldızlarından biriydi; İspanyol “Mundo Deportivo” gazetesinin haberine göre, Sevilla’ya attığı dört golle yetinmeyip, yarı finalin ilk ayağında Osasuna’ya da iki gol attı; ancak Barcelona turnuvadan elenmiş ve finale yükselmeyi başaramamıştı.

O sezon, Messi’nin kariyerinde gerçek anlamda bir dönüm noktası oldu; çok geçmeden Arjantin 20 Yaş Altı Milli Takımı’na ilk kez çağrıldı. İki maçta forma giyip üç gol atan Messi, kendisini dünya futbolunun zirvesine taşıyacak yolculuğun başlangıcını ilan etmiş oldu.

Bugün, o ilk karşılaşmanın üzerinden yirmi iki yıl geçtikten sonra, Messi ile De La Fuente'nin yolları yeniden kesişiyor. Artık ikisi de şöhreti hayal eden genç birer oyuncu ya da bir gençlik akademisinin antrenörü değil. Futbol tarihinin en büyük oyuncularından biri olarak yerini sağlamlaştıran Messi, kariyerinde ikinci kez Dünya Kupası’nı kazanmayı hedeflerken, De la Fuente ise İspanya’yı ikinci dünya şampiyonluğuna taşımaya çalışıyor.

Cevabı Dünya Kupası finalinde belli olacak soru ise şudur: “La Roja”nın teknik direktörü, hafızasında hâlâ taze olan o 4-1 yenilgisinin intikamını alabilecek mi, yoksa Messi, yirmi iki yıl önce başlayan bu hikayenin yeni bir sayfasını mı yazacak?