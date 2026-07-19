Dünya Kupası Finali Kadrosu: De la Fuente, Messi Karşısında Gizli Silahını Sahaya Sürüyor

İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente, MetLife Stadyumu’nda Arjantin ile oynanacak 2026 Dünya Kupası finali için La Roja’nın kadrosunu açıkladı.
İspanya, tarihindeki ikinci Dünya Kupası şampiyonluğunu kazanmayı hedeflerken, Arjantin milli takımı ise geçen yıl Katar'da kazandığı Dünya Kupası unvanını korumayı hedefliyor.
De la Fuente, Pedri'yi üst üste üçüncü kez yedek kulübesinde tutarken, Fabian Ruiz'i ilk 11'de sahaya sürdü.
İspanya milli takımının kadrosu şu şekildeydi:
Kaleci: Unai Simón
Defans: Pau Kubarsi, Marc Cucurella, Aymeric Laporte, Pedro Porro
Orta saha: Fabián Ruiz, Rodri, Fabián Ruiz
Forvet: Lamine Yamal, Alex Baena, Mikel Oyarzabal
Arjantin teknik direktörü Lionel Scaloni ise, Lautaro Martínez'i yedek kulübesinde tutarak, ön hattında "tango dansçılarının" en güçlü kadrosunu sahaya sürdü.
Arjantin milli takımının kadrosu şu şekildeydi:
Kaleci: Emiliano Martínez
Defans: Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico
Orta saha: Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Nicolás González
Forvet: Lionel Messi, Julian Alvarez