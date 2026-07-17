Dünya Kupası finali hazırlıkları sürerken… Yamal ve kız arkadaşı New York’ta tartışma yarattı

Lamine Yamal, önümüzdeki Pazar günü New York’ta oynanacak 2026 Dünya Kupası finalinde İspanya milli takımını Arjantin karşısında yönetecek ve futbol kariyerinin şimdiye kadarki en önemli maçına hazırlanıyor.

19 yaşındaki oyuncu, Barcelona'nın A takımında forma giymeye başladığından beri ve ondan önce de "La Masia" akademisinde geçirdiği yıllarda futbol dünyasının en parlak genç yeteneklerinden biri olarak kendini kanıtladıktan sonra, kariyerinin en büyük final maçına çıkacak.

Ayrıca okuyun

FIFA'dan İngiltere ve Arjantin arasındaki siyasi krize ilişkin ilk yorum

Perde arkası ortaya çıktı... İngiltere oyuncuları Tuchel'in kararlarına şok oldu!

Beklenen karşılaşmanın önemine rağmen Yamal, dinlenme süresini kız arkadaşı, İspanyol influencer Inés García Santos ile birlikte New York sokaklarında dolaşmak için değerlendirdi. Santos, sosyal medya hesaplarında, Dünya Kupası finaline ev sahipliği yapan şehirdeki geleneksel yemek arabalarından birinin önünde çekilmiş ikilinin fotoğrafını paylaştı. Arjantinli "TyC Sports" kanalının aktardığına göre.

Ayrıca 21 yaşındaki genç kadın, Yamal’ın giyim markası American Eagle için bir reklam çekiminde yer aldığı bir video paylaştı. Bu reklam, New York’un en ünlü turistik yerlerinden biri olan “Times Meydanı”ndaki dev ekranlardan birinde gösterildi.

Bu sahne, İspanya milli takımındaki takım arkadaşı, savunma oyuncusu Marc Poblet’in dikkatinden kaçmadı. Turnuva boyunca sadece 16 turunda Avusturya karşısında bir dakika süreyle forma giyen Poblet, Instagram hesabındaki “Hikayeler” bölümünde, kamera, Yamal’ın resminin yer aldığı reklam panosuna odaklanmıştı.

Dünya Kupası finalinden sadece iki gün önce İspanya’nın en önemli yıldızının kız arkadaşıyla birlikte görülmesi, sosyal medyada “La Roja” taraftarları arasında tartışmalara yol açtı. Bazıları onun takım kampına bağlı kalması gerektiğini savunurken, diğerleri ise bu konunun önemini ve Yamal’ın maça hazırlıklarına etkisini küçümsedi.

Final öncesi endişe

Öte yandan, İspanya milli takımı "La Roja"nın son antrenmanı, Lamine Yamal'ın takımın geri kalanından ayrı antrenman yapmasının ardından Pazar günkü final öncesinde endişe yarattı.

İspanyol "AS" gazetesi tarafından yayınlanan bir videoda, oyuncunun turnuva başlamadan önce kas yaralanması geçirdiği bölgede, sol bacağına bandaj takılı halde, rehabilitasyon aletlerinin yanında esneme egzersizleri yaptığı görüldü.

Endişelere rağmen, İspanyol "Marca" gazetesi, Barcelona'nın yıldızı Yamal ile kendisi de ayrı antrenman yapan Pedro Porro'nun final maçını kaçırma riski taşımadığını doğruladı.

Gazete, Yamal’ın durumunun Fransa ile oynanan yarı final maçında (2-0) penaltı kararı verilen pozisyonda Lucas Deny’den aldığı darbeye bağlı olduğunu, Boro’nun ise yorgunluk nedeniyle ayrı antrenman yaptığını belirtti.