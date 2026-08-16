Arjantin ile İspanya arasında oynanan Dünya Kupası finalinden (0-1) hakem kamerasına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntüler, Sloven hakem Slavko Vincic'in, maçın bitiş düdüğünün ardından sinirlerine hâkim olamayan Arjantinli oyuncu Leandro Paredes'i sakinleştirme çabasının ayrıntılarını gözler önüne serdi.

İngiliz "Daily Mail" gazetesi, hakemin maç sırasında Arjantin kaptanı Lionel Messi'ye dönerek şu sözlerle ricada bulunduğunu aktardı: "Messi, Paredes'i kontrol et. İstemiyorum ki... Sarı kartı var. Lütfen kontrol et. Her zaman, her zaman."

Paredes ikinci yarıda oyuna girmiş, sahaya çıkışından yalnızca 6 dakika sonra sarı kart görmüş, ardından maçı tamamlamış ve bitiş düdüğünün ardından öfkeden patlamıştı.

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Bitiş düdüğünün ardından maç, Paredes'in İspanyol oyunculara saldırıya geçmesiyle bir kaosa dönüştü. Orta saha oyuncusu, normal sürenin sonunda ikinci sarı kartı gerektirebilecek bir faul yapmasına rağmen kırmızı kart görmeyerek şanslıydı.

FIFA, uygunsuz görüntüler nedeniyle Paredes'e karşı disiplin işlemi başlattı. Oyuncu, 3 saldırı suçlaması ile bir sportmenliğe aykırı davranış suçlamasıyla karşı karşıya.

Hakem kamerası ayrıca, Paredes'in madalyasını "harika bir iş çıkardığını" kendisine söyleyen ABD Başkanı Donald Trump'tan aldığı anı da gösterdi.

Yeni bir kriz

Paredes daha sonra takımı Boca Juniors ile sahalara döndü ve iki hafta önce Arjantin Ligi "Torneo Clausura" kapsamında Newell's Old Boys ile 2-2 berabere biten bir maçta forma giydi.

Maç sırasında 32 yaşındaki oyuncu, 68. dakikada bir arbede başlatarak yeniden bazı "karanlık sanatlara" başvurdu. Ev sahibi takımdan bir oyuncunun faul yapılıp yere düşmesinin ardından, topu kasıtlı olarak bu oyuncuya doğru tekmelediği görüldü.

Faule maruz kalan oyuncu, sırtı Paredes'e dönük şekilde ayağa kalkmaya çalışırken, Paredes topu ona doğru tekmeledi. Öfkelenen Newell's Old Boys oyuncuları araya girdi ve ardından hakem, Boca Juniors oyuncusuna sarı kart gösterdi.