2030 Dünya Kupası finaline ev sahipliği yapma mücadelesi yeni bir aşamaya girdi. İspanyol gazetesi "Marca", Fas ile bağlantılı olduğunu iddia ettiği bir dizi tartışmalı dosyaya dikkat çekti. Bu gelişme, Fas'ın Kazablanka yakınlarında inşa edilen ve dünyanın en büyük stadyumlarından biri olacak projeye dayanarak final maçını İspanya'nın elinden almaya çalıştığı bir döneme denk geldi.

Reklam

İspanyol gazetesine göre Fas'ın finale ev sahipliği yapma hedefi, "devasa spor projesinin büyüklüğü ile yerel futbolun karşı karşıya olduğu sorunlar arasındaki çelişki" konusunda soru işaretleri doğuruyor. Gazete ayrıca "hakem kaynaklı yolsuzluk şüpheleri ve stadyumlardaki şiddet" ile ilgili krizlerin varlığına dikkat çekti. Bu dosyalar, Uluslararası Futbol Federasyonu "FIFA" koridorlarında süren siyasi ve sportif mücadelede birer baskı aracına dönüşebilir.

Mücadele yalnızca iki ya da üç stadyum arasında bir tercih yapmaktan ibaret değil; FIFA içindeki seçim hesaplarına ve nüfuz dengelerine de uzanıyor. Özellikle Avrupa Futbol Federasyonları Birliği "UEFA", FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya karşı harekete geçerken, İspanya da turnuvanın en önemli maçının nerede oynanacağının belirlenmesinde Fas'ın avantaj elde etmesinden endişe ediyor.

Hakemlik ve şiddet krizleri: Soru işaretleri doğuran dosyalar

"Marca", Fas futbolunun içinde bulunduğu durumu, özellikle hakem kaynaklı yolsuzluk şüphelerini ve stadyumlarda tekrarlanan şiddet olaylarını incelenmesi gereken etkenler arasında gösterdi. Gazete, Hassan II Stadyumu büyüklüğünde bir spor projesinin hayata geçirilmesinin, yerel ligin karşı karşıya olduğu sorunların çözülmesi zorunluluğundan ayrı düşünülemeyeceğini savundu.

Reklam Reklam

Bu tespitler, daha önce yayımlanan insan hakları raporları ışığında ayrı bir önem kazanıyor. Uluslararası Af Örgütü, Haziran 2024'te 2030 Dünya Kupası'nın Fas, İspanya ve Portekiz'de düzenlenmesine bağlı riskleri ele alan bir rapor yayımlamıştı. Raporda Faslı futbol taraftarları arasındaki şiddet olaylarına ve bazı maçlarda yaşanan çatışmalar ile toplu gözaltılara yer verilmişti.

Related Topics

Gelecek maçlar NER Africa Cup of Nations Qualification 15:00 MAR

Raporda 2023 ve 2024 yıllarında şiddet olaylarının kaydedildiği belirtilirken, Fas hükümetinin Şubat 2024'te spor tesislerindeki şiddetle mücadele için yerel komiteler kurduğuna da dikkat çekilmişti.

Örgütün dile getirdiği endişeler yalnızca taraftar davranışlarıyla sınırlı kalmadı; güvenlik yetkililerinin kalabalıklara karşı tutumunu da kapsadı. Rapor, aşırı güç kullanımı ve bazı olaylara hukuka aykırı müdahale riskine karşı uyarıda bulundu.

Reklam

Ancak bu raporlar, çözülmesi gereken insan hakları ve güvenlik risklerini ele alıyor; tek başına hakem kaynaklı yolsuzluk vakalarının ya da Faslı yetkililere yönelik cezai suçlamaların kanıtı niteliği taşımıyor.

Hassan II Stadyumu: Daha büyük bir hedefi gizleyen devasa proje

Reklam

Öte yandan Fas, 2030 Dünya Kupası finaline ev sahipliği yapma isteğini gizlemiyor ve bu konuda esas olarak Kazablanka yakınlarında inşa edilen, dünyanın en büyük stadyumlarından biri olması planlanan Hassan II Stadyumu projesine güveniyor.

Reuters ajansının Mayıs 2026'da aktardığı en güncel bilgilere göre stadyumun hedeflenen kapasitesi 115 bin seyirci. Fas makamları ise projeyi 2027 yılı sonuna kadar tamamlayarak stadyumun final maçına ev sahipliği yarışına girmesini sağlamayı amaçlıyor.

Reklam

Stadyum ve buna bağlı tesislerin maliyeti 1 milyar doları aşıyor. Spor kompleksini Kazablanka ve Rabat şehirlerine bağlamak için otoyollar ve bir tren istasyonu inşa edilmesi de planlanıyor.

Proje, Fas'ın dosyasında güçlü bir koz niteliği taşıyor. Özellikle stadyumun seyirci kapasitesi, İspanya'nın finale aday gösterdiği Santiago Bernabeu ve Camp Nou'nun kapasitesini aşıyor.

Reklam

Bununla birlikte stadyumun büyüklüğü, final maçının Fas'a verileceğinin garantisi anlamına gelmiyor. FIFA, finale ev sahipliği yapacak stadyumla ilgili henüz resmi bir karar açıklamadı.

Diallo ve Raskin: İspanya'nın Infantino'ya karşı elindeki iki koz

Reklam

"Marca"nın haberine göre İspanya, mücadeleyi kazanmasına yardımcı olabilecek siyasi ve sportif gelişmelere bel bağlıyor. Bu kapsamda UEFA'nın FIFA başkanlık seçiminde Infantino'ya rakip olarak belirlediği Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Philippe Diallo'ya destek veriyor.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Avrupa'da Infantino yönetimine karşı oluşan öfkeyi kullanmaya çalışıyor. Bu öfke, özellikle bazı FIFA turnuvalarının ticari haklarına özel sektör yatırımcılarını dahil etmeyi amaçlayan "FIFA Forward Enterprise" projesinin yarattığı tartışmanın ardından arttı. FIFA, yoğun itirazlar üzerine projeden geri adım atmıştı.

Reklam

Gazete ayrıca ABD'li Demokrat politikacı Jamie Raskin'in olası rolünden de söz ediyor. Raskin, Infantino'nun ABD Başkanı Donald Trump ile ilişkisinin niteliği nedeniyle FIFA Başkanı üzerindeki baskıyı artıracak denetim ve hukuk süreçlerine öncülük edebilir.

İspanya, FIFA Başkanı'nın konumunun zayıflamasının, federasyon içindeki güç dengelerinin yeniden şekillenmesinin önünü açabileceğini ve bunun da finali alma şansını artırabileceğini düşünüyor.

Reklam

İspanya, Fas karşısında çıtayı yükseltiyor

Bu gelişmelerin ortasında İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Rafael Louzán, finale kimin ev sahipliği yapacağı konusunda kesin ifadeler kullandı. Louzán, maçın yalnızca İspanya'da oynanabileceğini ve gerçekten de İspanya topraklarında oynanacağını vurguladı.

Reklam

Louzán, final maçına ev sahipliği yapmaya aday üç stadyum bulunduğunu belirtti: Santiago Bernabeu, Spotify Camp Nou ve Kazablanka'daki Hassan II Stadyumu. Ancak turnuvanın Avrupa kıtasına ait olduğunu, bu nedenle finalin İspanya'da oynanması gerektiğinin altını çizdi.

Mücadele her ihtimale açık görünüyor. Fas, inşaat açısından olağanüstü bir projeye sahipken İspanya ise spor tarihine, organizasyon tecrübesine ve UEFA içindeki ağırlığına güveniyor.