Dünya Kupası Finali biletleri ne kadar? Koltuk kategorileri ve 2026 fiyatları hakkında bir rehber

2026 Dünya Kupası Finali, 19 Temmuz'da New Jersey'deki MetLife Stadyumu'nda oynanacak. Her futbolsever orada olmak ister ve bugün biletlerinizi alarak hayallerinizi gerçeğe dönüştürebilirsiniz.



2022 Dünya Kupası Finali'ni kim unutabilir ki? Arjantin'in şampiyonluğunu izlemek için Lusail Stadyumu'nu dolduran 88.966 taraftar kesinlikle unutmadı. Normal sürede dört gol, uzatmalarda iki gol ve nefes kesen bir penaltı atışları.



Bu sefer de yine nefes kesen bir final maçı olmasını umuyoruz. Talep elbette çok yüksek olacak, ancak henüz umudunuzu kaybetmeyin. GOAL, bilet fiyatları ve daha fazlası dahil olmak üzere 2026 Dünya Kupası Finali biletleriyle ilgili tüm bilgileri sizlere aktarsın.





2026 Dünya Kupası Finali ne zaman?

Dünya Kupası - World Cup Final Stage MetLife Stadium

2026 Dünya Kupası Finali biletleri nasıl satın alınır?

Bugün itibariyle, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen büyük resmi çekilişler (Visa Ön Satışı ve erken Rastgele Seçim Çekilişleri dahil) sona ermiştir. Rekor düzeyde talep nedeniyle, ilk aşamalarda biletlerin ilk satışa sunulması artık son derece sınırlıdır.

Bilet satışlarının mevcut durumu şöyledir:

Son Dakika Satış Aşaması: Bu aşama şu anda devam etmektedir ve ilk gelen ilk alır esasına göre işler. Çekilişlerin aksine, bu işlemler gerçek zamanlı olarak gerçekleşir. Bu, FIFA’dan doğrudan bilet satın alabileceğiniz son fırsattır.

Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı: Bu, taraftarların doğrulanmış biletleri nominal değerinden alıp satabilecekleri tek yetkili platformdur. Turnuva sonuna kadar açık kalacaktır.

İkincil Pazar Yerleri: Taraftarlar, StubHub gibi platformlarda da bilet bulabilirler. Bunlar, yüksek talep gören eleme maçları için genellikle en iyi seçeneklerdir, ancak fiyatlar nominal değerden farklılık gösterebilir. Satın almadan önce daima ikincil sitenin Şartlar ve Koşullarını kontrol edin.





2026 Dünya Kupası Finali biletleri ne kadar?

MetLife Stadyumu'nda oynanacak 2026 Dünya Kupası finali için FIFA'nın resmi portalı üzerinden satılan nominal değerli biletlerin fiyatları şu anda 5.785 $ ile 10.990 $ arasında değişmektedir. Bu, en pahalı koltuğun yaklaşık 1.600 $ olduğu Katar'daki 2022 Finali'ne kıyasla rekor bir artışa işaret etmektedir.



2026 Dünya Kupası finali fiyatları aşağıdaki gibi kademelendirilmiştir:

· Kategori 1: 10.990 dolar (en iyi manzaraya sahip, çoğunlukla alt katta bulunan birinci sınıf saha kenarı koltuklar)

· Kategori 2: 7.380 dolar (köşe bölümleri ve bazı üst kat orta koltuklar)

· Kategori 3: 5.785 $ (kale arkasındaki üst kat bölümleri veya köşe bölgeleri)

· Taraftar Kategorisi: 60 $ (ulusal federasyonlar aracılığıyla sadık taraftarlara özel olarak ayrılmıştır)

Yeni bilet grupları, maçın başlama saatine kadar sürekli olarak satışa sunulacak. Nominal değerinde ani stok düşüşleri için FIFA Dünya Kupası bilet portalını ve mevcut biletler için StubHub gibi ikincil satış sitelerini takip edin.



MetLife Stadyumu hakkında bilmeniz gereken her şey

MetLife Stadyumu, New York City'nin 5 mil batısında, New Jersey'nin East Rutherford kentindeki Meadowlands Spor Kompleksi'nde bulunan çok amaçlı bir tesistir. Stadyum, Giants Stadyumu'nun yerine 2010 yılında açılmıştır ve NFL'de ün salmış New York Giants ve New York Jets takımlarının düzenli olarak maçlarını oynadıkları ev sahipliği yapmaktadır.

MetLife Stadyumu, CONCACAF Altın Kupa (2011 ve 2015) ve Copa America (2024) dahil olmak üzere çeşitli turnuvalarda maçlara ev sahipliği yapmış olmasıyla futbol maçları düzenleme konusunda oldukça deneyimlidir.

Stadyum, 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası Finali'ne ev sahipliği yaparak 2026 FIFA Dünya Kupası Finali'ne hazırlanmıştır. Bu maçta Chelsea, 81.118 seyirci önünde Paris Saint-Germain ile karşı karşıya gelmiştir.



Son Dünya Kupası Finali sonuçları nelerdir?

Yıl Kazanan İkinci Skor Yer 2022 Arjantin Fransa 4-2 (penaltılar sonrası) Lusail Stadyumu (Katar) 2018 Fransa Hırvatistan 4-2 Luzhniki Stadyumu (Rusya) 2014 Almanya Arjantin 1-0 (uzatmalar) Maracana Stadyumu (Brezilya) 2010 İspanya Hollanda 1-0 Soccer City (Güney Afrika) 2006 İtalya Fransa 5-3 (penaltı atışları sonrası) Olympiastadion (Almanya) 2002 Brezilya Almanya 2-0 Uluslararası Stadyum (Japonya) 1998 Fransa Brezilya 3-0 Stade de France (Fransa) 1994 Brezilya İtalya 3-2 (penaltı atışları sonrası) Rose Bowl (Amerika Birleşik Devletleri) 1990 Batı Almanya Arjantin 1-0 Stadio Olimpico (İtalya) 1986 Arjantin Batı Almanya 3-2 Estadio Azteca (Meksika)







