2026 Dünya Kupası Finali, 19 Temmuz’da New Jersey’deki MetLife Stadyumu’nda oynanacak. İspanya, finale çıkmayı az önce garantiledi; finalde İngiltere ya da Arjantin ile karşılaşacak; bu akşamki yarı finalin galibi ise henüz belli değil.

SeatPick’in en son ikinci el bilet piyasası izleme verilerine göre, bilet fiyatları satışların başlamasından bu yana en düşük seviyesine geriledi. Bu düşüşün başlıca nedenleri arasında, ortak ev sahibi ülkeler olan ABD, Meksika ve Kanada’nın turnuvadan elenmesinin ardından yerel talebin azalması ve FIFA’nın piyasaya sürdüğü ek bir parti birincil biletlerin genel arzı artırması yer alıyor.

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2026 Dünya Kupası Finali ne zaman oynanacak?

Dünya Kupası - Final New York/New Jersey Stadium

2026 Dünya Kupası Finali biletleri ne kadar?

MetLife Stadyumu'nda oynanacak 2026 Dünya Kupası finali biletleri, tüm Dünya Kupası turnuvasındaki en pahalı biletler olarak görülüyor.

Bu, en pahalı biletin yaklaşık 1.600 dolar olduğu Katar'daki 2022 Finali'ne kıyasla rekor bir artışa işaret ediyor.

Ancak, biletlerin FIFA’dan doğrudan alınan resmi nominal değerleri ile ikincil piyasada gerçekte ulaştıkları fiyatlar arasında büyük bir fark bulunmaktadır.

SeatPick’in yeni ikincil piyasa verileri bu farkı ortaya koyuyor ve final maçının ortalama bilet fiyatının 10.904 sterline ulaştığını, en özel premium biletlerin fiyatının ise 200.367 dolara kadar çıktığını gösteriyor.

Resmi FIFA Dünya Kupası Finali Fiyatları

FIFA’nın resmi standart nominal fiyatları, standart koltuk kategorisine bağlı olarak 2.030 dolar ile 6.730 dolar arasında değişiyordu.

Ancak FIFA, birincil bilet stoku için büyük yankı uyandıran dinamik bir fiyatlandırma modeli uyguladığı için, doğrudan FIFA portalından satın alınan premium Ön Kategori 1 bölümleri için nominal fiyatlar sonunda göz kamaştırıcı bir seviyeye, yani 32.970 dolara kadar yükseldi.

Resmi nominal değer kademeli sistem, yapısal olarak dört ana bölüme ayrılmıştır:

Kategori 1 (Alt Kat, tercih edilen yan hatlar): Başlangıçta 6.730 $ olan temel nominal değer, en iyi Ön Kategori biletlerin dinamik olarak 32.970 $ 'a kadar yükselmesiyle zirveye ulaştı .

Kategori 2 (Alt ve Üst Katlar, köşeler/dış kenarlar): 4.210 dolarlık sabit nominal değer .

Kategori 3 (Üst Kat, kalelerin arkası): 2.790 dolarlık sabit nominal değer .

Kategori 4 (Üst Kat, sahadan en uzak): 2.030 $ fiyatıyla en ucuz giriş seçeneği .

İkincil Piyasa ve Yeniden Satış Fiyatları

FIFA, resmi Yeniden Satış/Değişim Pazarı'nda yeniden satış fiyatlarına üst sınır getirmemeyi tercih ettiğinden (karaborsa satıcılarının tamamen üçüncü taraf platformlara geçmesini engellemeyi amaçlayarak), talep edilen fiyatlar orijinal nominal değerden tamamen kopmuştur.

En Ucuz Biletler : Sadece stadyuma girebilmek için en ucuz "giriş" biletini arıyorsanız, üst katın en üst sıraları için ikincil piyasadaki fiyatlar şu anda 8.000 ile 9.775 dolar arasında başlıyor .

Ortalama Yeniden Satış Fiyatı : Tüm bölümler bir arada değerlendirildiğinde, ikincil pazardaki bir final bileti için şu anki ortalama takip fiyatı 11.272 dolar civarında seyrediyor .

Premium Alt Tribün Koltukları: Saha yakınında doğrulanmış bir Kategori 1 koltuk istiyorsanız, ikincil piyasadaki tahminler genellikle 15.000 ile 38.000 doların üzerindedir .

2026 Dünya Kupası Finali biletleri nasıl satın alınır?

Bugün itibarıyla, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı ve erken Rastgele Seçim Çekilişleri dahil) sona ermiştir.

Rekor düzeyde talep nedeniyle, ilk aşamalarda birincil satış kanallarından bilet bulma imkanı artık son derece sınırlıdır.

Bilet satışlarının mevcut durumu şöyledir:

Son Dakika Satış Aşaması: Bu aşama şu anda devam etmektedir ve ilk gelen ilk alır esasına göre işler. Çekilişlerin aksine, bunlar gerçek zamanlı işlemlerdir. Bu, FIFA'dan doğrudan bilet satın alabileceğiniz son fırsattır.

Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı: Burası, taraftarların doğrulanmış biletleri nominal değerinden alıp satabilmeleri için yetkilendirilmiş tek platformdur. Turnuva sonuna kadar açık kalacaktır.

İkincil Piyasalar: Taraftarlar, StubHub gibi platformlarda da bilet bulabilirler. Bunlar, yüksek talep gören eleme maçları için genellikle en iyi seçeneklerdir, ancak fiyatlar nominal değerden farklılık gösterebilir. Satın almadan önce daima ikincil sitenin kullanım koşullarını kontrol edin.

MetLife Stadyumu hakkında bilmeniz gereken her şey

MetLife Stadyumu, New York City’nin 5 mil batısında, New Jersey’deki East Rutherford’da bulunan Meadowlands Spor Kompleksi’nde yer alan çok amaçlı bir tesistir. Stadyum, Giants Stadyumu’nun yerine 2010 yılında açılmıştır ve NFL’de ün salmış New York Giants ile New York Jets takımlarının düzenli olarak maçlarını oynadıkları ev sahipliği yapmaktadır.

MetLife Stadyumu, futbol maçlarına ev sahipliği yapma konusunda oldukça deneyimlidir; CONCACAF Altın Kupa (2011 ve 2015) ve Copa America (2024) dahil olmak üzere çeşitli turnuvalarda maçlara sahne olmuştur.

Stadyum, 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası Finali’ne ev sahipliği yaparak 2026 FIFA Dünya Kupası Finali’ne hazırlık yaptı; bu maçta Chelsea, 81.118 seyirci önünde Paris Saint-Germain ile karşılaştı.

Son Dünya Kupası Finali sonuçları nelerdir?