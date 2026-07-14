Dünya Kupası finali biletleri için eşi benzeri görülmemiş, hayali bir fiyat

Önümüzdeki Pazar günü New York banliyölerindeki MetLife Stadyumu’nda oynanacak 2026 Dünya Kupası final maçının bilet fiyatları, daha önce görülmemiş, hayal bile edilemeyecek seviyelere ulaştı.

"L'Équipe" gazetesi, Uluslararası Futbol Federasyonu'nun (FIFA) başlangıçta taraftarlara ayrılan bilet fiyatları için 4 kategori açıkladığını belirtti. Buna göre birinci kategori bilet fiyatı 11 bin dolar, ikinci kategori 5.500 dolar, üçüncü kategori 3.600 dolar olurken, en ucuz bilet fiyatı ise 800 dolardı.

Ancak son haftalarda, ABD’li “ABC News” ağının aktardığına göre bu fiyatlar muazzam bir artış gösterdi; fiyatlar yaklaşık 3 katına çıktı ve en pahalı biletin fiyatı 32 bin 970 dolara ulaştı.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, bu fiyatlandırma politikasını, ABD’nin “dünyanın en gelişmiş eğlence pazarlarından birine” sahip olduğunu belirterek gerekçelendirdi.

İşler bununla da kalmadı; FIFA’nın denetimi altında bulunan ve her satıştan %15 komisyon alan resmi bilet yeniden satış sitesinde, bazı en özel biletlerin fiyatı 2 milyon dolara kadar çıkmış olsa da, bu biletlerin gerçekten satılıp satılmadığı bilinmiyor.

Bu şok edici rakam karşısında Infantino şaka yoluna başvurarak, “Eğer biri Dünya Kupası finali biletini 2 milyon dolara satın alırsa, harika vakit geçirdiğinden emin olmak için ona şahsen sosis ve gazoz ikram edeceğim” dedi.

Bilet fiyatlarını karşılaştırma konusunda uzmanlaşmış “SeatPick” sitesinin son Dünya Kupası maçlarına ilişkin verilerini analiz etmesine göre, şu anda turnuva finali için mevcut en ucuz bilet 4.451 avro, en pahalı bilet ise 188 bin 803 avro.