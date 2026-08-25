Chelsea, Premier Lig'de Pazartesi akşamı deplasmanda konuk olduğu Fulham'ı 3-2 mağlup etti. Xabi Alonso yönetimindeki takımın ilk resmi maçında hücum üçlüsü Joao Pedro, Cole Palmer ve Morgan Rogers parladı ve üçü de birer gol kaydetti.

Alonso, Chelsea ile resmi kariyerinin başlangıcındaki bu galibiyeti "iyi bir ilk adım" olarak nitelendirdi. Yeni hücum üçlüsünü sahaya sürdükten yalnızca 31 saniye sonra Pedro'nun Chelsea'yi öne geçiren golü kaydetmesiyle bu kararının meyvesini topladı.

Fulham, Robert Sanchez'in topla mücadelesindeki zaafından yararlanan Josh King ile beraberliği yakaladı; ancak Chelsea, Rogers'ın takımıyla ilk maçında golünü atmasıyla ilk yarı bitmeden yeniden öne geçti.

Chelsea, ikinci yarının başlamasının hemen ardından üçüncü golü de ekledi. Pedro'nun hazırladığı topu Palmer skoru 3-1 yapan golle değerlendirdi. Ardından Gonzalo Garcia, Fulham'daki ilk maçında golü kaydederek farkı 3-2'ye indirdi. Maçın ardından Alonso, hücum üçlüsünün performansından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Alonso, "ESPN" ağının öne çıkardığı açıklamalarında şunları söyledi: "Takımın çok önemli bir parçası olacaklar. Onlarla bir takım kurmak için sorumluluk almaları, diğerlerine liderlik etmeleri ve onlara ilham vermeleri gerekiyor. Eğer harika bir performans sergilerlerse, diğerleri de onları takip edecektir."

Sözlerine şöyle devam etti: "Topu onlara mümkün olan en iyi pozisyonlarda ulaştırmamız ve topu onlara taşıyacak bağlantıları kurmamız gerekiyor. Üçünden de memnunum. Takım için oynuyorlar ve gol atıyorlar, bu da önemli bir şey."

Palmer ile Pedro, Dünya Kupası'nda yer almamıştı; Palmer, İngiltere Milli Takımı kadrosundan çıkarılmıştı.

Alonso, Palmer hakkında ise şunları ekledi: "Cole adına çok mutluyum. Onu bu dinamizm, özgürlük ve sorumluluk içinde oynarken, takıma yardım ederken ve kendini önemli hissederken izlemekten gerçekten keyif aldım; takım için buna ihtiyacımız var. Kendisini böyle hissederse, daha iyi bir Chelsea'ye sahip olacağız. Bu maçtan keyif aldığı için onun adına mutluyum."

Alonso sözlerini şöyle sürdürdü: "Takımdan bahsediyoruz. İlk golde daha iyi mücadele edip onu önleyebilirdik. Bu, maçın bir parçası; bunu kabullenmeli ve ondan ders almalıyız. Bu, tüm hatları kapsayan bir süreç olacak. Her konuda daha iyi bir performans sergilemek istiyoruz. Hedef iyi başlamak, iyi bir başlangıç yapmak, sakin hissetmek ve devam etmekti."

Geleceğiyle ilgili şüpheler sürerken Enzo Fernandez yedek kulübesinde yer aldı; ancak ikinci yarıda maça girdiğinde Chelsea taraftarlarından teşvik edici bir karşılama gördü.

Alonso'ya taraftarların Fernandez'i alkışlaması ve Chelsea taraftarlarının onun adını tezahürat halinde tekrarlaması soruldu ve şu yanıtı verdi: "Bu çok önemli bir şey değil. Ligdeki ilk resmi maçımızı oynadığımız için mutluyum; taraftarlarımızla bu stadyumda olmak ve onlarla kutlama yapmak harika bir duyguydu. Heyecanlı olduklarını ve takımdan iyi bir performans görmeyi umduklarını hissettim; mücadele için her şeyini ortaya koyan bir takım. Bu bağı kurmak önemli."



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