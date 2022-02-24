Polonya, İsveç ve Çek Cumhuriyeti, Ukrayna ile çatışma içindeki Rusya'nın 2022 Dünya Kupası elemelerinde oynanacak maçlara ev sahipliği yapmasını doğru bulmuyor.

Rusya, 24 Mart'taki playoff yarı finalinde Polonya'yı konuk edecek. Bu maçın galibi, B yolundaki diğer eşleşmeden gelen takımla Katar bileti için karşılaşacak. Ancak Rusya'nın üç rakibi de maçların oynanacağı yerin değişmesini istiyor.

Ne söylediler?

Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'daki iki ayrılıkçı bölgeye asker göndermesiyle başlayan işgal büyük çaplı bir güvenlik sorununu ortaya çıkardı.

Perşembe günü boyunca Ukrayna'dan çatışma ve patlama haberleri gelirken, Polonya, İsveç ve Çek Cumhuriyeti mevcut koşullarda Rusya'nın futbol maçlarına ev sahipliği yapmaması gerektiği konusunda ortak görüş bildirdi.

Yapılan ortak açıklamada, "Polonya, İsveç ve Çek Cumhuriyeti Futbol Federasyonları, playoff maçlarının Rusya Federasyonu topraklarında oynanmaması yönünde kesin bir tavır almıştır" ifadesine yer verildi.

"Gözlemlemekte olduğumuz, ciddi sonuçlara yol açabilecek askeri hareketlilik, ulusal futbol takımlarımızın ve resmi yetkililerimizin güvenliğini tehlikeye atmaktadır."

UEFA, Şampiyonlar Ligi finalini Rusya'dan alıyor

2021/22 Şampiyonlar Ligi finalinin 28 Mayıs'ta St Petersburg şehrinde oynanması planlanıyordu.

GOAL'ün edindiği bilgiye göre; UEFA yaşanan gelişmeler karşısında ev sahibi şehri değiştirmeye karar verdi. Resmi açıklamanın Cuma günkü toplantıdan sonra yapılması bekleniyor.

UEFA'dan yapılan açıklamada, "Son 24 saat içinde Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gelişmelerin ışığında, UEFA Başkanı, durumu değerlendirmek ve gerekli kararları almak için yönetim kurulunu 25 Şubat Cuma günü 10.00'da (TSİ 12.00) yapılacak olağanüstü toplantıya çağırdı" sözlerine yer verildi.

"UEFA Yönetim Kurulu toplantının ardından daha detaylı bir açıklama yayınlayacak."

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