Dünya Kupası elemelerinde iki penaltı kaçırarak İtalya'nın elenmesine yol açan Jorginho: "Acı veriyor"

İtalyan yıldız Jorginho, Perşembe günü Kuzey Makedonya'ya karşı alınan şok yenilginin ardından Dünya Kupası elemeleri sırasında kaçırdığı penaltıların pahalıya mal olduğunu söyleyerek bunun acısını duyduğunu itiraf etti.

2020 Avrupa Şampiyonası şampiyonu, aldığı sonuçla Dünya Kupası'na katılamayacak.

Bu, İtalya'nın tarihlerinde ilk kez art arda ikinci kez Dünya Kupası'na katılamaması anlamına geliyor.

Ne söylendi?

Genellikle futbolun en güvenilir penaltıcılarından biri olan Jorginho, ilk eleme turunda İsviçre'ye karşı iki maçta hata yaptı. İtalya, İsviçre'ye karşı 2 galibiyetten oldu.

Chelsea'nin orta saha oyuncusu RAI Sport'a verdiği demeçte, "Düşündüğümde acı veriyor, çünkü hala düşünüyorum ve hayatımın geri kalanında beni rahatsız edecek."

"Penaltı noktasına iki kez gelmek ve takımınıza, ülkenize yardım edememek, sonsuza kadar yanımda taşıyacağım bir şey ve bu üzerimde ağırlık yapıyor.

"İnsanlar kafamızı kaldırıp devam etmemiz gerektiğini söylüyor ama bu zor.

"Açıklamak zor"

İtalya Perşembe günü, 2006 Yunanistan'dan bu yana Dünya Kupası'nı kaçıran ilk Avrupa şampiyonu oldu. Euro 2020 zaferinin kahramanlarından biri olan Jorginho, böyle bir darbeden kurtulmanın zaman alacağını kabul ediyor.

"Olanları açıklamak zor," diye ekledi.

"Çok acıtıyor. Dürüst olacağım. Maçlara her zaman hakimdik, yaratıcılığımızın eksik olduğunu düşünmüyorum. Maalesef pozisyonları bitiremedik.

"İyi futbol oynadık, geçen yaz Avrupa Şampiyonası'nı kazandık ama ne yazık ki son birkaç maçta küçük hatalar yaptık ve onları toparlayamadık. Farkı onlar yarattı.”

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