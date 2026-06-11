Dünya Kupası efsanesi Siphiwe Tshabalala kariyerinde yeni bir sayfa açıyor: İşte şu anda ne yapıyor

Siphiwe Tshabalala'nın 2010 Güney Afrika Dünya Kupası'nda attığı o efsanevi açılış golünün üzerinden 16 yıl geçti. 41 yaşındaki kanat oyuncusu artık geçimini tamamen farklı bir işten sağlıyor.

Bu gol, birçok futbolseverin hafızasına sonsuza kadar kazınmış durumda. Kendi ülkesinde düzenlenen Dünya Kupası'nda Tshabalala, Meksika'ya karşı muhteşem bir vuruşla 1-0'ı kaydetti. Maç sonunda skor 1-1 olarak sonuçlandı.

İlginç bir şekilde, Güney Afrika ve Meksika'nın yolları bir Dünya Kupası açılışında yeniden kesişiyor. Perşembe akşamı, her iki ülke turnuvanın ilk maçında, bu kez Mexico City'deki Azteca Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Bu arada Tshabalala'nın hayatı artık çok farklı bir hal aldı. Güney Afrika milli takımında 91 kez forma giyen oyuncu, 2021'de futbol ayakkabılarını kesin olarak rafa kaldırdı ve kişisel gelişimine odaklandı.

Böylece 2020'de "Super Shabba – The African Superhero" adlı kitabını yayınladı. Kitapta, Soweto'daki çocukluğuna ve aşması gereken engellere özel bir önem vererek hayat hikayesini anlatıyor.

Kitap, genç okuyucuları ilham vermek ve kendi hayallerine inanmalarını sağlamak amacıyla yazıldı. Ayrıca Tshabalala, akademik dünyaya da adım attı.

Harvard Business School'da bir programa katıldı ve FIFA Player Executive Programme'da yer aldı. Kendi vakfı aracılığıyla da gençlere eğitim ve spor alanlarında fırsatlar sunarak onlara destek oluyor.