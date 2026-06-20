Dünya Kupası dışında... Barcelona'nın Manchester City'li savunma oyuncusu konusundaki tutumu netleşti

Manchester City, geçen sezon kiralık olarak forma giyen bazı oyuncularını geri almaya hazırlanırken, kulüp yeni teknik direktör Enzo Maresca’nın liderliğinde önümüzdeki dönemin nasıl şekilleneceğini merakla bekliyor. Kulüp, kapsamlı bir yeniden yapılanma sürecine girmek yerine, takıma katkı sağlayabilecek oyuncuları değerlendirmeye açıkça odaklanıyor.

City’nin özellikle takip ettiği isimler arasında, İspanyol takımı Girona’da geçirdiği tam bir sezonun ardından Etihad Stadyumu’na dönmeye hazırlanan Brezilyalı savunma oyuncusu Vitor Reis öne çıkıyor. Reis, takımın zorlu bir sezon geçirmesine rağmen sahada belirgin bir iz bırakmayı başardı.

20 yaşındaki Reis, Manchester City’nin City Football Group bünyesindeki kardeş kulübü Girona ile 2025-2026 sezonunu geçirdi ve ilk Avrupa deneyiminde İspanya Ligi’nde önemli bir tecrübe kazanarak takımın en öne çıkan oyuncularından biri olarak kendini kanıtladı.

Girona, sezonun son haftasında küme düşmesine rağmen, Brezilyalı stoperin performansı takımdaki az sayıdaki olumlu noktalardan biriydi; bu da Manchester City’yi, başka bir kiralama arayışına girmek yerine onu yeni sezon planlarına dahil etmeye itti.

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okulunda parlayan yıldızlar Reis'in, Temmuz sonunda Hong Kong'da yapılacak yeni sezon hazırlık turunda City kadrosuna katılması bekleniyor. Burada, Dünya Kupası'na katılmayan bir grup oyuncuyla birlikte çalışacak ve ardından kadrodaki rolüne ilişkin nihai karar verilecek.

Öte yandan, İspanya’daki haberler, Reis’i Girona’daki performansının ardından Barcelona’nın ilgisiyle ilişkilendirmişti; ancak BBC, “Bu haberlerin Manchester City kulüp içinde şüpheyle karşılandığını ve şu anda resmi bir hamlenin olmadığını yansıtan sadece spekülasyonlar olarak değerlendirildiğini” doğruladı. Dolayısıyla plan – şu anki haliyle – oyuncunun gelecek sezon (teknik direktör Maresca için) mevcut bir seçenek olması yönündedir.”

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Brezilya'nın Palmeiras takımında A takımda sadece 22 maça çıkmasına rağmen, City hızlı hareket ederek Reis'i 2025 yılının Ocak ayında 29,6 milyon sterline kadrosuna kattı; bu, Abdulkadir Khusanov ile sözleşme imzaladıkları ayın aynısıydı. Özbek milli takım oyuncusu kendini as kadro oyuncusu olarak kanıtlarken, Reis daha fazla deneyim kazanmak amacıyla kiralanmadan önce sadece dört maçta forma giydi.