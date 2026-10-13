Dünya Kupası dijital platformlara taşınıyor: 2030 Dünya Kupası yayını için tarihi anlaşma

"Netflix" platformu, 2030 Dünya Kupası'nın İspanya ve Andorra'daki münhasır işitsel ve görsel yayın haklarını elde ettiğini açıkladı. Canlı spor yayıncılığı pazarındaki varlığını güçlendirmeye yönelik bu yeni adımla platform, Dünya Kupası'nın ilk edisyonunun başlamasının yüzüncü yıl dönümünün kutlanacağı turnuvanın tüm maçlarını yayınlayacak.

Turnuva, ev sahibi ülkeler İspanya, Marokko ve Portekiz'in katılımıyla düzenlenecek. Platformun açıkladığı yayın kapsamı, 104 maçın tamamının canlı yayınını içeriyor. Bunun yanı sıra her maç öncesinde, sırasında ve sonrasında İspanyol tarzında kapsamlı içerik üretimi ile turnuvanın öne çıkan olaylarına ve önemli anlarına dair günlük özetler de sunulacak.

Netflix içerik bölümü başkanı Bela Bajaria, Dünya Kupası'nın taraftar ve kültür açısından taşıdığı önemi vurgulayarak, "Çok az etkinlik insanları Dünya Kupası kadar bir araya getirir" dedi.

Bajaria, önceki edisyonlardaki deneyimleri hatırlatarak turnuvanın yansıttığı tutkuya, gurura ve ev sahibi ülkelerin kültürünün bir parçası hâline gelen, nesiller boyu hafızada kalan hikâyelere dikkat çekti.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği "FIFA" genel sekreteri Mattias Grafström ise iş birliğini övdü ve 2030 edisyonunun olağanüstü olacağını, iki tarafın da futbolu taraftarlara yaklaştırma ve mümkün olan en çok sayıda taraftara müsabakaların heyecanını yaşama fırsatı sunma hedefini paylaştığını belirtti.

Turnuvanın geniş bir taraftar kitlesine ulaşmasını güvence altına almak için anlaşma, günde bir maçın ücretsiz yayınlanmasını öngörüyor. Bunun yanında İspanya Millî Takımı'nın tüm maçları, iki yarı final müsabakası ve final maçı dâhil olmak üzere bir grup karşılaşma ücretsiz bir ulusal televizyon kanalı aracılığıyla da yayınlanacak. Böylece taraftarlar, platforma ücretli abone olmaya gerek kalmadan turnuvanın en önemli durakları takip edebilecek.

Netflix ile FIFA arasındaki iş birliği yalnızca erkekler Dünya Kupası ile sınırlı değil. Anlaşma, açıklanan ev sahipliği planlarına göre sırasıyla Brezilya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenmesi kararlaştırılan 2027 ve 2031 Kadınlar Dünya Kupası edisyonlarının yayın haklarını da kapsıyor.